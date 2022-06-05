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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /702006/تكريم-هاني-شاكر-بمهرجان-الزمن-الجميل-في-لبنان

شارك نقيب المهن الموسيقية أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، متابعيه وجمهوره بنشره مجموعة صور له من تكريمه في مهرجان الزمن الجميل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل من تكريم هاني شاكر

تكريم هاني شاكر في مهرجان الزمن الجميل

ظهر الفنان هاني شاكر في الصور التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بلوك كلاسيكي في صور تكريمه من مهرجان الزمن الجميل.

وعلق الفنان هاني شاكر على الصور قائلًا: "في طريقي للتكريم من مهرجان الزمن الجميل في لبنان”، وتفاعل معه الجمهوو والمتابعين لتهنئته على التكريم الذي يحصده من مهرجان الزمن الجميل الذي يقام في لبنان ومن ناحية أخرى، كان قد أثير مؤخرًا حالة من الجدل حول عودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش للغناء بعد توقف فترة كبيرة بسبب أزمته مع نقابة المهن الموسيقية خاصةً عقب تقديمه اعتذارا رسميا للنقابة.

هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية

وعلق الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على عودة حسين شاكوش للغناء وذلك على هامش حضوره افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي، قائلًا: "مفيش حد هيتعاقب طول عمره وفى الوقت المناسب المجلس هيتخذ إجراءات بشأن حسن شاكوش".

وتابع نقيب المهن الموسيقية: "قرار إيقاف حسن شاكوش مش قراري لوحدى قرار المجلس كله”.

ومن ناحية أخرى، كانت نقابة الموسيقيين قد أصدرت بيانًا شديد اللهجة بعد واقعة إهانة كوكب الشرق أم كلثوم والشاعر أحمد رامي داخل اتحاد كتاب مصر، و جاء في البيان: "مصرُ حاضرةٌ فى الزمان وراسخةٌ كالطودِ فى المكان، ومهما حاول الطامعون والطامحون لتصغيرها فإنها تعلو ولا تُهان حين يتطاول على رموزها".

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وتابع: "محاولة النيل من تاريخها كل صغير وممول فإن كيده فى نحره ولن ينال غير الخسران.. نقابة المهن الموسيقية لكونها القلعة التى يحتمى ببرجها التراث الفنى والثقافى من كل متطاول وعابث ومتآمر، فإنها تقف لهؤلاء بالمرصاد وتدين كل محاولات النيل من تراثنا ورموزنا الفنية مثل كوكب الشرق سيدة الغناء العربى أم كلثوم”.

واستكمل البيان: "التى كانت توحد الأمة العربية فى كل شهر على قلب رجل واحد، لسماع شدوها الذى يأسر القلوب والألباب.. وتدين نقابة الموسيقيين أى تطاول على شعراء مصر الذين ترسخوا فى وجدان المصريين والعرب جميعآ وصاروا من علامات ثقافتها ونهضتها”.