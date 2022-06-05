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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /702009/وفاة-المنتج-محسن-علم-الدين-والجنازة-عقب-صلاة-الظهر

دوت الخليج يرصد تفاصيل وفاة وجنازة المنتج محسن علم الدين

وفاة محسن علم الدين

حرصت نقابة السينمائيين على نعي المنتج الراحل محسن علم الدين وكتبت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المنتج الكبير محسن علم الدين”.

من المقرر أن تقام جنازة المنتج الراحل محسن علم الدين، اليوم الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود، ولكن لم تحدد أسرته حتى الآن موعد ومكان العزاء.

يذكر أن الراحل محسن علم الدين كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد الذي تأثر بمضاعفاته وأصيب بـ تليف الرئة وفشل رئوي، نقل على أثره إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات الكبري بمحافظة القاهرة مؤخرًا.

معلومات عن المنتج محسن علم الدين

يشار أن محسن علم الدين هو منتج سينمائى مصري، ساهم في إثراء مكتبة السينما العربية بأعماله المميزة كما عمل مع كبار الكتاب والمخرجين مثل صلاح أبو سيف وفطين عبد الوهاب، محمود ذوالفقار، حسن الإمام، حلمي حليم، نيازي مصطفى، حسين كمال، حسام الدين مصطفى، أحمد يحيى وآخرين.

ومن جانبها ياسمين ابنة المنتج الكبير محسن علم الدين كانت قد كشفت سوء الحالة الصحية التي يمر بها والدها بعد تعرضه لوعكة صحية في الأيام الماضية، ودخوله العناية المركزة، بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وطالبت جميع جمهوره ومحبيه بتكثيف الدعاء له بالشفاء العاجل، لافتة إلى أن والدها أصيب بالفشل الرئوي، نتيجة إصابته في الفترة الماضية بفيروس كورونا، موضحة أنه الآن يعاني من الآثار الناتجة عن إصابته بهذا الفيروس، حيث أشارت إلى أن رئة والدها تأثرت بشكل كبير.

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حيث قالت ياسمين محسن علم الدين: إصابته بكورونا جابت له تليف في الرئة، ويذكر أن الراخل أدار انتاج عدد كبير من الأفلام التي حققت نجاحا كبير ومن بينها "وا إسلاماه" و"إسماعيل ياسين في الأسطول" و"الطريق المسدود" و"زقاق المدق" و"إضراب الشحاتين" و"غرام الأسياد" و"الزوجة الثانية"، و"أدهم الشرقاوي" و"عروس النيل".