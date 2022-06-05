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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /702005/شكاوي-النواب-تناقش-اليوم-اقتراح-النائب-أحمد-قورة-بشأن--إنشاء-مستشفى-لزراعة-الأعضاء-بسوهاج

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعا اليوم، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن إنشاء مستشفى لزراعة الأعضاء بمحافظة سوهاج.

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شكاوي النواب تناقش 32 اقتراح برغبة مقدم من النواب

كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تزويد مستشفى المبرة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة أسيوط، بعدد (سبع) حضانات، وعدد (أربعة) أجهزة تنفس صناعي.

وتناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسن طارق عمار، بشأن ضم مركز الإرشاد الوراثي الكائن بمجمع العرب التخصصي بمحافظة بورسعيد الى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن إقامة دور ثالث علوي في عيادات التأمين الصحي بمركز ايتاى البارود محافظة البحيرة، وتدعيمها بجهاز كيميائي وجهاز تنس تيار تأثيري، وجهاز تيارات متعددة.

كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالحميد دمرداش، بشأن إنشاء مستشفى وعيادة شاملة للتأمين الصحي بمركز ومدينة الرياض- محافظة كفر الشيخ.

وتناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود مشعل، بشأن إنشاء مركز طبي متكامل لخدمة الرعاية الأساسية للمنتفعين بالتأمين الصحي - مركز كفر سعد - محافظة دمياط.

كما تناقش اللجنة الاقتراحات برغبة المقدمة من :

النائبة رحاب موسى، بشأن تحويل مستشفى التكامل الصحي بالسنانية- محافظة دمياط من مستشفى طب أسرة الى مستشفى أسرة نموذجية طبقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

النائبة عبلة الألفي، بشأن فتح باب التعاقد بين هيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل مع القطاع الخاص على مستوى العيادات.

النائبة زينب السلايمى، بشأن إنشاء وحدة غسيل كلوي بمبنى مستشفى إسنا المركزي (المبنى القديم) - مركز اسنا- محافظة الأقصر.

النائب إبراهيم عويس، بشأن إنشاء وحدة إسعاف داخل الوحدة الصحية بقرية صنافير- مركز قليوب - محافظة القليوبية.

النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن إنشاء مستشفى لزراعة الأعضاء بمحافظة سوهاج.

النائب نبيل عسكر، بشأن إنشاء وحدة غسيل كلوى ووحدة حضانات أطفال بمقر وحدة طب الأسرة بقرية طوخ - مركز أبو كبير- محافظة الشرقية.

النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن إنشاء وحدة صحية تتبع التأمين الصحي الشامل بقرية زلط التابعة للوسطانية- مركز كفر الدوار- محافظة البحيرة.