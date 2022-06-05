انت الان تتابع تفاصيل خبر «مش بحب حسام حبيب ومش مسامحة اللي كسرني».. تصريحات جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /702004/مش-بحب-حسام-حبيب-ومش-مسامحة-اللي-كسرني-تصريحات-جديدة-للفنانة-شيرين-عبد-الوهاب

منذ أن انفصلت المطربة شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، وهي تحاول أن تتخطى ذلك من خلال تواصلها المستمر مع الجمهور على حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز إجابات شيرين عبد الوهاب على جمهورها

وتركت شيرين عبد الوهاب في الساعات القليلة الماضية، فرصة الجمهور للرد على أسألتهم المختلفة، وجاءت إجابات شيرين عبد الوهاب على النحو الآتي:

تصريحات جديدة لشيرين عبد الوهاب عبر انستجرام

- بؤمن بالعلاج النفسي بس بحدود ما نعتمدش عليه لازم احنا كمان نكون لنشاهد الدكتور.

- في الزمن ده العلاج النفسي مهم جدا.

- هرفض إن حسام حبيب يرجعلي بشتى الطرق أنا مش بحبه ومش بكرهه.

- مش هعفو عن أي شخص كسرني ولا هديله فرصة.

- لازم تشتغلوا وتحبو شغلكم ولو متجوزين أمنو ولادكم بالدين والدراسة.

- لو خيروني إن أرجع للماضي هرجع، الماضي حلاوته إننا هنستعمل بأيدينا كل حاجة.

- أنا راضية بكل اللي ربنا كاتبه ليه.

- أوعدكم بحفلات حلوة في بلاد كتيرة ونشاط مكثف واغاني جديدة.

أخر تطورات علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

جدير بالذكر أنه كشف محامي حسام حبيب خلال برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة أم بي سي مصر بأن الفنان حسام حبيب رد شيرين عبد الوهاب بعد أسبوعين من انفصالهما في 2021، وكانا يعيشان معا في منزل شيرين وفقا لما صرح به الفنان أثناء التحقيق معه في النيابة.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد استعانت بالنجدة بسبب تعدي زوجها عليها وعلى بناتها في الفيلا التي تسكن بها، مشيرة إلى انه كان موجود لمناقشة اعمال فنية تجمعمها، لكنه تعدى عليها بالسب.

وأخرجت النيابة العامة الفنان حسام حبيب بكفالة 10 ألاف جنيها بتهمة السب والقذف وحيازة السلاح بعد انتهاء فترة ترخيصه

شيرين عبد الوهاب في مهرجان قرطاج

من ناحية أخرى، وقع الإختيار على الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل ختام مهرجان قرطاج وذلك في دورته الـ56 في دولة تونس، وجاء ذلك وفقا لما صرحته الفنانة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، انستجرام، عبر خاصية ستوري.