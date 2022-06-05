بجائزة ربع مليون جنيها.. " الأوقاف " تعلن عن مسابقة الأسرة القرآنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 09:33 صباحاً - أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للمشاركة في فرع الأسرة القرآنية بالمسابقة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم وتكريم أهله وإكرام حفظته، وبمناسبة الإعداد لإقامة المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم في فبراير 2023.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم شروط التقدم على النحو التالى:



حفظ ثلاثة أو أربعة من أفراد الأسرة (الأب والأم والأبناء) للقرآن الكريم كاملاً مع فهم معانيه ومقاصده العامة ممن لم يسبق لهم الفوز في العام الماضي بالمركز الأول .

ويتم تقديم الملف بمديرية الأوقاف التابع لها الأسرة في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه، فيما يتم الاختبار التمهيدى بالمديريات الإقليمية، وتتم التصفية النهائية بديوان عام الوزارة .

ولفتت الوزارة إفى أنه يتم امتحان أفراد الأسرة كل فرد على حدة، ويتم تجميع درجات كل متسابق على حدة تحريريًا وشفويًا، ويحسب متوسط ما تحصل عليه الأسرة .

وفي حالة تساوي أسرتين في الدرجات تقدَّم الأسرة التي يحفظ أربعة من أفرادها القرآن الكريم على الأسرة التي يحفظ ثلاثة من أفرادها القرآن الكريم في الترتيب الكلي.

ويتم ترشيح أفضل ثلاث أسر للمشاركة النهائية بالمسابقة العالمية .

تمنح الأسرة الفائزة في المسابقة العالمية مكافأة قدرها ربع مليون جنيه توزع بالتساوي بين أفراد الأسرة الفائزة مع شهادة تقدير لكل منهم وتكريمهم جميعا مجتمعين في احتفالات الوزارة بليلة القدر .