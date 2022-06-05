توجيه الرئيس بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "لجنة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين يضمن حقوق الجميع" ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية فى هذا الشأن.

كما وجه الرئيس بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها فى أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.

وأوضحت الصحيفة أن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل.. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية.

وأشارت إلى أن المستشار عمر مروان استعرض الجهود الجارية من قبل الوزارة لتطوير منظومة التقاضى المتعلقة بالأسرة المصرية، لتحقيق الاستقرار المنشود فى المجتمع المصرى والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة.

وأضاف المتحدث أن وزير العدل استعرض كذلك الجهود المبذولة من جانب رجال القضاء المصرى لتحقيق العدالة الناجزة بالتعامل مع عدد هائل من القضايا المطروحة يوميا أمام المحاكم المصرية بكل أشكالها، ووجه الرئيس فى هذا الصدد بمنح وسام يخصص لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أو لاسم من توفى منهم تقديرا لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحت مسمى "وسام القضاء المصرى".

كما وجه الرئيس بمنح شهادات تقدير موقعة منه لأعضاء الجهات والهيئات القضائية أصحاب الأعمال المتميزة خلال العام القضائى.

وفى موضوع آخر يتعلق بالشأن الإفريقى، وتحت عنوان "استراتيجيات لتطوير نظم الصحة بدول إفريقيا"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن وزير التعليم العالى، والقائم بأعمال وزير الصحة أكد أن هناك استراتيجيات محددة تعمل على تطوير نظم الصحة، ورفع كفاءة المنظومة العلاجية والدوائية بدول القارة الإفريقية، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية المسؤولة عن خلق أنظمة متطورة للرعاية الصحية والدوائية، بما يساهم فى خلق بيئات صحية لكل شعوب الدول الإفريقية.

وشدد على ضرورة دعم الدول الإفريقية لبناء القدرات والإمكانيات بما يساهم فى مواجهة الأوبئة والأضرار الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا"، بالإضافة إلى تقديم كل سبل الدعم للأشقاء الأفارقة بمجالات مكافحة الأمراض السارية وغير السارية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 4 إلى 5 يونيو الجارى، تحت شعار "تعزيز الأمن الصحى والاجتماعى والاقتصادى لسكان إفريقيا".

وأوضح عبدالغفار، أن الإدارة السياسية المصرية لم تدخر جهدا فى مساعدة الأشقاء بالدول الإفريقية، وذلك من خلال علاج مليون مواطن إفريقى ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج مليون إفريقى من فيروس سى تحت شعار 1000 مليون صحة وعقب انتهاء كلمته، قام الوزير بتسليم رئاسة أعمال الدورة الرابعة لرئيس جمهورية الكونغو، فليكس تتشيسكيدى، وتمنى له التوفيق فى رئاسة أعمال الدورة، بما يخدم الأهداف الخاصة بتحقيق الأمن الصحى والاجتماعى والاقتصادى والغذائى للشعوب.

وفى نفس الصحيفة وتحت عنوان "القمح يحقق معدلات غير مسبوقة"، قالت "الأخبار"، حققت معدلات توريد القمح المحلى معدلات غير مسبوقة لأول مرة حيث وصلت الكميات التى تم استلامها من المزارعين لحوالى 3 ملايين و500 ألف طن، بما يزيد على معدلات التوريد خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن تتزايد معدلات التوريد لتصل إلى حوالى 6 ملايين طن بما يعادل ضعف معدلات التوريد السنوية، حيث تم مد التوريد إلى نهاية شهر أغسطس المقبل ونتيجة الإجراءات التى تنفذها الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح العالمية وزيادة معدلات التوريد المحلى والحد من الاستيراد بعد أن وصلت أسعار القمح العالمية إلى معدلات كبيرة وزيادة بنسبة تتراوح بين 25% تواصل لجان استلام توريد القمح المحلى بالمحافظات استلام المحصـول من المزارعين وصرف المستحقات فوراً للمزارعين، حيث وصلت معدلات الصرف إلى حوالى 17 مليار جنيه وخصصت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، حوالى 36 مليار جنيه للتوريد المحلى.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تأكيده أن الدولة تقدم تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام من خلال التوسع فى نقاط التوريد التى تصل إلى 400 نقطة وهو ما أدى للزيادة، مؤكدا أنه يتم صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى بعد التوريد، وأكد أن اللجان ملتزمة بتطبيق القرارات المنظمة للتوريد وأنه يتم تطبيق الإجـراءات اللازمة ضد المخالفين وإلزام المزارع بتوريد 12 إردباً عن كل فدان حيث يتم حساب قيمة الأقماح غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيها للأردب.

وأشار إلى أنه يتم منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة والتى تتضمن منح كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهى 12 أردبا للفدان الواحد 10 كيلو جرامات من النخالة و20 كيلو من نخالة خشنة عن كل أردب مورد زيادة عن الكمية المحددة وهى 12 أردبا للفدان والتى حددها القرار الوزارى المنظم لعمليات التوريد.

وتحت عنوان "ماضون بكل قوة نحو تطوير قدراتنا القتالية والفنية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، تفقد إحدى الورش الرئيسية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة والذى يأتى فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لعملية التطوير والتحديث للأجهزة والمعدات لمختلف الهيئات والإدارات التخصصية، بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامـة عسكر، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأوضحت الصحيفة أن القائد العام للقوات المسلحة استمع لشـرح مفصل لأسلوب العمل والتطوير الذى تنتهجه إدارة الأسلحة والذخيرة فى ظل التقدم التكنولوجى المتسارع فى مجال التسليح، أعقبه المرور على عدد من الأقسام المختلفة والتى تعمل وفقاً لأحدث أساليب التأمين الفنى فى مجالات الصيانة والإصلاح بما يدعم تحقيق التطور العلمى المتلاحق فى تلك التخصصات.

كما افتتح مركزا لتطوير الأسلحة الصغيرة بالورش الرئيسية والذى تم تجهيزه بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة بما يمكن المختصين من تحقيق الاستفادة القصوى من المركز ومواكبة التطور العالمى فى مجال الأسلحة الصغيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق أول محمد زكى، أثنى على الجهد الذى يبذله رجال إدارة الأسلحة والذخيرة لرفع القدرات الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات وحرصهم على مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى المتلاحق فى نظم التسليح العالمية، ودورهم فى تطوير الأداء للعديد من الأسلحة والمعـدات وتحقيق أقصى استفادة منها وصولا لأعلى مستويات الكفاءة والاستعـداد القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

كما طالبهم بالعمل على تنمية المهارات العلمية والفنية لدعم منظومة التأمين الفنى بالقوات المسلحة وفقاً لأحدث نظم الجودة العالمية، مؤكداً أن القوات المسلحة مـاضيـة بـكـل قـوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقاً لأحدث النظم العالمية فى كل الأسلحة والتخصصات لحماية الوطن وصون مقدساته.