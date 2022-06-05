التعليم: كل ما لا ينشر على الصفحات الرسمية للوزارة لا أساس له

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن كل ما لا ينشر على الصفحات الرسمية للوزارة لا أساس له وليس لأحد علم بموضوع لا يتم نشره أولا على صفحاتنا الرسمية.





ونفى الوزير فى هذا الإطار الأخبار المتداولة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك اليوم ما نشرته بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعى الوهمية حول زيادة مصروفات المدارس الخاصة 10%، بالإضافة إلى تصريحات لوزير التربية والتعليم بوجود مفاجأة فى مناهج الصف الخامس الإبتدائى للعام الدراسى الجديد.

وأهاب الوزير بالمهتمين بالتعليم بأن يتحروا الدقة بزيارة الصفحات الرسمية للوزارة للتأكد من صدق ما يقرأون فى أى مكان آخر.

كما نفى الوزير علاقة الوزارة بما تم نشره على بعض المواقع من امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة ووضع اسم "بنك المعرفة" عليها وهو كذب ونصب واحتيال لا أساس له ولم تعلن الوزارة شيئا من هذا.

وأكد أن كافة المواقع على السوشيال ميديا أو جروبات الواتساب أو جروبات الفيسبوك التى تضع "بنك المعرفة" فى اسمها كاذبة ولا علاقة لها بنا أو ببنك المعرفة الذى له صفحة رسمية واحدة فقط والباقى يستخدمون الاسم (وهى جريمة) للإيحاء بمصداقية لا يمتلكونها.

وانتفد الوزير قيام بعض المواقع بنشر عناوين مضللة فى تصريحات للدكتور رمضان محمد رئيس المركز القومى للامتحانات والتى نسبت إليه وتضمنت أن الوزارة لن تستطيع وضع امتحانات سهلة لطلبة الثانوية العامة حتى لا يحصل الطالب على الدرجات النهائية.

وقال الوزير إن الفيديو الخاص برئيس القومى للامتحانات موجود لمن يريد سماعه وبالرغم من وجود المرجع الرئيسى يتبارز البعض فى كتابة عناوين مضللة تعبر عن سوء النية وعدم الفهم وتعمد التضليل والفيديو متاح لمن يريد الاستفادة منه.

وأضاف أن الغريب هو التعليقات التى تتنافس فى التطاول على قيادات محترمة وعلى وزارة تعمل ليل نهار.. قائلا "إن كان لديكم هذا الوقت للكتابة فإنه من الأجدى أن تسمعوا الفيديو بأنفسكم قبل التطاول على الآخرين".