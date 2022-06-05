الأوقاف تعلن عن أكبر مسابقة قرآنية.. اعرف الشروط

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم للمشاركة فى فرع الأسرة القرآنية بالمسابقة، بمناسبة الإعداد لإقامة المسابقة العالمية الـ29 للقرآن الكريم فى فبراير 2023.

وحددت الوزارة فى بيان لها شروط التقدم للمسابقة والتى تمثلت فى حفظ ثلاثة أو أربعة من أفراد الأسرة (الأب والأم والأبناء) للقرآن الكريم كاملاً مع فهم معانيه ومقاصده العامة ممن لم يسبق لهم الفوز فى العام الماضى بالمركز الأول.

وأوضحت الوزارة أنه يتم تقديم الملف بمديرية الأوقاف التابع لها الأسرة فى موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه، فيما يتم الاختبار التمهيدى بالمديريات الإقليمية، وتتم التصفية النهائية بديوان عام الوزارة.

وذكرت الوزارة فى البيان أنه يتم امتحان أفراد الأسرة كل فرد على حدة، ويتم تجميع درجات كل متسابق على حدة تحريريًا وشفويًا، ويحسب متوسط ما تحصل عليه الأسرة، وفى حالة تساوى أسرتين فى الدرجات تقدَّم الأسرة التى يحفظ أربعة من أفرادها القرآن الكريم على الأسرة التى يحفظ ثلاثة من أفرادها القرآن الكريم فى الترتيب الكلى، ويتم ترشيح أفضل 3 أسر للمشاركة النهائية بالمسابقة العالمية.

واختتمت: "تمنح الأسرة الفائزة فى المسابقة العالمية مكافأة قدرها ربع مليون جنيه توزع بالتساوى بين أفراد الأسرة الفائزة مع شهادة تقدير لكل منهم وتكريمهم جميعا مجتمعين فى احتفالات الوزارة بليلة القدر".