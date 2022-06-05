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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /702001/موعد-مباراة-منتخب-تونس-أمام-بوتسورانا-والقنوات-الناقلة

يدخل منتخب تونس مبارات اليوم الأحد، ضد نظيره بوتسورانا، ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2023، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب تونس ضد نظيره بوتسورانا، عبر قنوات "بي إن سبورتس 3".

وحقق منتخب تونس فوز كبير برباعية نظيفة على غينيا الاستوائية في استاد المنزة برادس، فيما خسرت بوتسوانا من ليبيا بهدفٍ دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا.

نتيجة مباراة تونس وبوركينا فاسو

وحقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على نظيره تونس بنتيجة 1/0، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وبدأ المنتخب التونسي المباراة بشكل أفضل وأستحوذ على مجريات اللقاء، وهدد مرمى بوركينا فاسو ولكن نجح الحارس في الحفاظ على شباكه.

وهددت بوركينا فاسو مرمى المنتخب التونسي عن طريق المرتدات التي شكلت خطورة، وفي أخر دقيقة قبل نهاية الشوط سجل دانجو واتارا هدف بوركينا من مرتدة أستغلها وراوغ مدافعي تونس، وتقدم لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني دخل علي معلول ونعيم السليتي مع بدايته، وواصلت تونس الضغط، وأضاعوا أكثر من كرة عن وهبي الخزري ويوسف المساكني وسيف الدين الجزيري.

ولكن فشلت كل محاتلولات المنتخب التونسي في ظل الدكحتل الدفاعي الكبير لبوركينا فاسو بجانب تألق لافت لحارس المرمى.

تونس ضد بوركينا فاسو

وشكلت الهجمات المرتدة خطورة كبيرة على مرمى تونس، وكان من الممكن تسجيل هدف ثاني لولا تعامل الحارس بشير بن سعيد مع الكرات بشكل مميز.

وبتلك النتيجة تأهلت بوركينا فاسو لدور نصف النهائي، في انتظار الفائز من السنغال وغينيا الإستوائية.