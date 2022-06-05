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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /701999/موعد-مباراة-منتخب-البرتغال-ضد-سويسرا-فى-بطولة-دوري-الأمم-الأوروبية

يدخل منتخب البرتغال ضد نظيره سويسرا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة إلا الربع مساءً اليوم الأحد، على ملعب "خوسيه ألفالادي"، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعادل منتخبا البرتغال ضد إسبانيا إيجابياً بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "بينيتو فيامارين" ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجوعة الثانية للمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

الأرجنتين تفوز على إيطاليا بهدفين دون رد

وافتتحت الأرجنتين التسجيل في مرمى المنتخب الإيطالي في الدقيقة 28 عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من ليونيل ميسي، ثم عزز أنخيل دي ماريا تقدم المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من صاحب الهدف الأول لاوتارو مارتينيز.

واستحوذ الفريق الأرجنتين على معظم مجريات اللقاء، حيث بغت نسبة الاستحواذ 56 % مقابل 44 % لصالح المنتخب الإيطالي.

كوبا أمريكا

وكان منتخب الأرجنتين قد ، أحرز كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد فوزه على المنتخب البرازيلي المضيف بهدف دون رد، وذلك في شهر يوليو من العام الماضي.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.