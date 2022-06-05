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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /701998/موعد-مباراة-منتخب-مصر-ضد-غينيا-والقنوات-الناقلة

يدخل منتخب مصر مباراته اليوم الأحد، أمام نظيره غينيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: القنوات الناقلة ومن المقرر أن تذاع مباراة مباراة منتخب مصر ضد نظيره غينيا عبر قنوات beIN SPORTS HD 3 بي إن سبورتس اتش دي 3. قائمة المنتخب قائمة المنتخب الوطني الوسط الهجوم الدفاع حراسة المرمي محمد النني مهند لاشين أحمد حمدي إمام عاشور محمد صلاح أحمد سيد "زيزو" محمود تريزيجيه عمر مرموش محمد إبراهيم إبراهيم عادل أحمد عاطف مصطفي محمد محمد أبو جبل محمد صبحي محمود جاد عمر جابر عمر كمال محمود علاء محمود الونش أحمد حجازئ أحمد فتوح‎'‎، محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة. ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية في معسكر يونيو إلى جانب مباراتي غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023. ويواصل منتخب مصر، بقيادة ايهاب جلال، تدريباته اليومية استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023. طرح تذاكر مباراة مصر وغينيا طرح الاتحاد المصري لكرة القدم ، تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية " كوت ديفوار 2023 ، للبيع أمام الجماهير عبر موقع شركة تذكرتي . فيما حدت أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ 500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيه.

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