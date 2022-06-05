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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /701997/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف منتخابات العالم، ومن أبرزها مباراة مصر ضد نظيره غينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مبارايات اليوم:

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

يخوض منتخب جبل طارق ضد نظيره مقدونيا الشمالية والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

يخوض منتخب قبرص ضد نظيره إيرلندا الشمالية والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

يخوض منتخب كوسوفو ضد اليونان ، والتي من المقرر إقامتها في الساعة 8:45 مساءً.

يخوض التشيك ضد إسبانيا ، والتي من المقرر إقامتها في الساعة 8:45 مساءً.

يخوض البرتغال ضد سويسرا ، والتي من المقرر إقامتها في الساعة 8:45 مساءً.

يخوض بلغاريا ضد جورجيا ، والتي من المقرر إقامتها في الساعة 8:45 مساءً.

يخوض منتخب صربيا ضد سلوفينيا ، والتي من المقرر إقامتها في الساعة 8:45 مساءً.

يخوض منتخب السويد ضد النرويج ، والتي من المقرر إقامتها في الساعة 8:45 مساءً.

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا

يخوض بوتسوانا ضد تونس ، والتي من المقرر إقامتها في الساعة الثالثة عصراً.

يخوض إفريقيا الوسطى ضدغانا ، والتي من المقرر إقامتها في الساعة الثالثة عصراً.

يخوض مالاوي ضد إثيوبيا ، والتي من المقرر إقامتها في الساعة الثالثة عصراً.

يخوض منتخب مدغشقر ضد نظيره أنجولا، والتي من المقرر إقامتها في الساعة الثالثة عصراً.

يخوض منتخب مصر ضد نظيره غينيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر beIN SPORTS HD 3 بي إن سبورتس اتش دي 3.

يخوض منتخب ويلز ضد نظيره، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.