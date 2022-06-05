الأوقاف: إقبال جماهيرى كبير على مجالس الإفتاء بالمساجد الكبرى

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن هذا يأتى وسط إشادة كبيرة من رواد المساجد بما حققته هذه المجالس من تيسير فى الحصول على الفتاوى ومعرفة الأحكام من علماء متخصصين وأئمة وواعظات متميزات قدموا الإجابات بسهولة ويسر وبلا تعقيد، موجهين الشكر لوزارة الأوقاف على هذه المبادرات التى تقدمها والتى تلبى حاجة المجتمع كله.

يأتى ذلك فى إطار الدور الريادى التى تقوم به وزارة الأوقاف المصرية فى نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى.