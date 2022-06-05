نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر tamwin com eg لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين وطريقته في المقال التالي

عمر شويل - جدة tamwin com eg موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل، بين المواطنين المصريين في الداخل والخارج، وبعد فترة التمديد، يجري تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل، لذا فإن دخول الموقع الالكتروني لدعم مصر والرسمي، هو الطريقة لإضافة الموبايل على بطاقة التموين حيث هناك ما يقرب من 23 مليون بطاقة تموينية مشغلة تخدم 73 مليون مواطن يستفيدون من الخبز المدعوم.

دعم مصر وزارة التموين

طريقة تسجيل رقم الموبايل هو أمرٌ مهم لذلك نجد بحث مستمر عنها، بدورها، وزارة التموين قامت بتفعيل موقع دعم مصر لتقديم طلبات تسجيل رقم الموبايل من خلاله، لأي مواطن ظهرت له رسالة على بون الصرف خلال الانتفاع من السلع التموينية والخبز المدعم في كل المحافظات المختلفة، تفيد بضرورة تحديث رقم الموبايل، وأكد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، قيام الوزارة آنفة الذكر بتمديد فترة تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل لدى صاحب البطاقة التموينية من خلال مكاتب التموين على مستوى جمهورية مصر وإمكانية تسجيله على الموقع الرسمي لدعم مصر وذلك خلال الفترة التي تستمر حتى 2022/06/30 أي بنهاية الشهر الحالي “يونيو”.

موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل 2022

أولا وقبل كل شيء، يدخل مالك البطاقة التموينية على موقع دعم مصر الرسمي. يتم إدخال رقم البطاقة التموينية وهو مكون من 12 رقم متسلسل، ويمكن الحصول عليه من خلال البطاقة التموينية نفسها وكذلك ايضا من على بون الصرف. يشترط إضافة رقم موبايل لبطاقة التموين بان يكون من إحدى شركات الاتصالات الموجودة داخل جمهورية مصر العربة ويكون خاص بالمستفيد ومسجل باسم رب الأسرة الذي يظهره الموقع خلال تحديث المستفيد رقم هاتفه.

طريقة تسجيل رقم الموبايل في موقع دعم مصر عبر الجوال

اذهب الى محرك البحث جوجل واكتب عبارة tamwin com eg

أنقر على لينك أول نتيجة بحث في المحرك

من الصفحة الرئيسية لدعم مصر انقر على الأيقونة بها ثلاث خطوط ثم أيقونة تسجيل رقم المحمول

أضف رقم البطاقة التموينية الذي على بطاقة التموين التي تملكها وانقر على أيقونة التالي

أدخل رقم موبايل مصري لإتمام ربطه بالبطاقة التموينية شرط ان يكون مسجل باسم رب الاسرة المقترح لدى نظام التموين.

لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل

ليس من المستغرب ان يكون تعاملنا مع المواقع الرسمية مباشرة، لأضافه رقم الموبايل وتحديثه من خلال لينك موقع دعم مصر، في ظلل الإجراءات الميسرة لدى وزارة التموين ضمن جهودها في منع الاكتظاظ في مكاتب التموين تسهيلاًً للمواطنين في ممارسة تسجيل رقم الموبايل على الموقع الالكتروني لدعم مصر الرسمي.