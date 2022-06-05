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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 06:49 صباحاً - محمد السيد - /701953/زراعة-النواب-تناقش-التزام-شركات-الأسمدة-بتوريد-الحصص-السمادية-الى-وزارة-الزراعة-اليوم

دوت الخليج

«زراعة النواب» تناقش مدى التزام شركات الأسمدة بتوريد الحصص السمادية الى وزارة الزراعة.. غدا

وتستكمل اللجنة خلال اجتماعها مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب: هشام الحصري، السيد رحمو، على أحمد على، أيمن شكري، حسن عبدالوهاب، أسامة عبدالعاطي، طلبة النحال، آيات الحداد، الحسيني عيسى، نادر عبده، يونس عبدالرازق، خالد الحداد، خالد أبو نحول، غادة الضبع، محمد نجيب خالد، رشا كليب، بشأن نقص الأسمدة، وعدم وصولها لمستحقيها من الزراع، وارتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها مما يؤثر بالسلب على الإنتاجية الزراعية، ويكبد الزراع بخسائر فادحة فى ظل تدنى أسعار الحاصلات الزراعية، فضلاً عن التأخر في تسليم الكارت الذكي للزراع لصرف مستلزمات الإنتاج، مما يضطر الزراع لشراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار باهظة لامتناع الجمعيات الزراعية عن صرفها.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب: أيمن معاذ، طلبة النحال، فتحي قنديل، محمد سعد الصمودى، نادر مصطفى، محمود قاسم، شيرين عبدالعزيز، إبراهيم خليفة، سحر صدقي، بهاء الدين أبو الحمد، عبدالله لاشين، نجلاء العسيلي، حاتم عبدالعزيز، أحمد قورة، إحسان شوقي، عبدالفتاح الشحات، نادر عبده، السيد شمس الدين، نشأت فؤاد، عادل النجار، يونس عبدالرازق، أسامة المصري، الدكتور محمد بهجت الصن، بشأن المغالاة في أسعار الأسمدة، وعدم توفرها بالجمعيات الزراعية بجميع المحافظات، وتقليص الحصص المقررة من الأسمدة لبعض المحاصيل لتوقف بعض المصانع عن الإنتاج، وامتناع البعض الآخر عن توريدها بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، فضلاً عن عدم تسليم الكارت الذكي اللازم لصرف مستلزمات الإنتاج لبعض أصحاب الحيازات الزراعية.