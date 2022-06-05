الأرصاد توجه نصائح للمواطنين لتجب حرارة الجو

جدة - نرمين السيد - وقالت إن درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى ٣٦ درجة مئوية، السواحل الشمالية ٢٩ درجة مئوية، شمال الصعيد ٣٨ درجة مئوية، جنوب الصعيد ٤٢ درجة مئوية.
ونصحت الهيئة بالإكثار من تناول السوائل، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فى ساعة الذروة من الساعة ( ١٢ إلى الساعة ٣ عصرا ).
أما بالنسبة لحالة البحرين ، فإنالبحر المتوسط خفيف إلى معتدل يسمح بكافة الأنشطة البحرية وارتفاع الموج (من ١.٥:١ متر)، والبحرالأحمر معتدل يسمح بكافة الأنشطة البحرية ارتفاع الموج( من ١.٥ :٢.٢٥ متر).
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