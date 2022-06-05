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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 04:46 صباحاً - محمد السيد - /701955/المعوقات-التي-تأثر-علي-سد-احتياجات-السوق-المحلي-والتصديرعلي-طاولة-صناعة-النواب-اليوم

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود،اجتماعها اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل صلاح عامر، بشأن المعوقات التي تحول دون انطلاق الصناعة المصرية وتأثيرها على سد احتياجات السوق المحلي والتصدير.

دوت الخليج

«المعوقات التي تأثر علي سد احتياجات السوق المحلي والتصدير»علي طاولة صناعة النواب.. اليوم

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها :-

- طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي صادق الوليلي، بشأن عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتفعيل تطبيق قانون رقم 5 لسنة 2015 بتفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، حسبما ورد بطلب الإحاطة .

- طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء حمدي قريطم، بشأن العمل على ضم المصانع الصغيرة التي تعمل في القطاع غير الرسمي لمنظومة العمل الرسمية، وكذا دعم المصانع الصغيرة الرسمية وتأهيلها للانتقال الى المدن الصناعية.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن القرارات الوزارية لتشجيع الصناعة، والتسهيلات المقدمة للمصانع والشركات الناشئة للوصول الى الرقم التصديري المستهدف.

البرلمان يناقش طلب وكيل صناعة البرلمان لفرض رسوم اغراق على خامة «pvc»

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم ، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد سعد عوض، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن فرض رسوم اغراق على خامة اللى فى سى، وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالاغلاق.

البرلمان يحاصر وزيرة الصناعة بنحو 80 أداة رقابية..اليوم

يواجه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وزير التجارة والصناعة، اليوم، بـ 76 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة وأسئلة بشأن منظومة الصناعة فى مصر وإشكاليات المصانع المتوقفة حيث تضم المناقشات 55 طلب إحاطة، و سؤالان و 5 طلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.

كما تناقش الجلسة طلب المناقشة العامة المقدمة فى هذا السياق من كل من العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.