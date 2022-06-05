«تضامن النواب» تفتح ملف ضم جميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للانتفاع بخدمة التأمين الصحي..اليوم

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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 03:49 صباحاً - محمد السيد - /701961/تضامن-النواب-تفتح-ملف-ضم-جميع-العاملين-بشركات-قطاع-الأعمال-العام-للانتفاع-بخدمة-التأمين-الصحياليوم

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، اجتماعها اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي للهيئة العامة للتأمين الصحي بضم جميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للانتفاع بخدمة التأمين الصحي بعد سداد وزارة قطاع الاعمال قيمة 4 مليارات جنيه.

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«تضامن النواب» تفتح ملف تغيير استخدام الدور الأرضي في مبنى التضامن الاجتماعي بالمحلة الكبرى ..اليوم

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها :-

-طلبا الإحاطة المقدمان من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن تغيير استخدام الدور الأرضي في مبنى التضامن الاجتماعي بالمحلة الكبرى.

-طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشرقاوي، بشأن عدم قيام الوزارة باتخاذ إجراءات فاعلة بشأن التي تقدم إليها من خلال السادة النواب ليأتي الرد دائماً من إدارة الاتصال السياسي بأنه على المواطن التوجه بتظلم على الموقع الإلكتروني بالوزارة.

-طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن تقاعس وزارة التضامن الاجتماعي في تسليم 16 ألف متر من الأرض التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بحي المرج لبناء مستشفى عام وإنشاء مجمع شرطي.

-طلب الإحاطة المقدم من النائب صابر عبدالقوي، بشأن استبعاد عدد كبير من المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة.

- طلبا الإحاطة المقدمان من النائب ياسر منير، بشأن:

1) تأخر الوزارة في إصدار كروت الخدمات المتكاملة للمستحقين، وكذا كروت صرف معاش تكافل وكرامة وذلك منذ عام 2019 حتى الآن.

2)وجود فساد وعدم انضباط بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (صندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص).

- طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن التأخير في إصدار الكثير من بطاقات تكافل وكرامة.

- طلبان احاطة مقدمه من النائبة سناء برغش، على النحو التالي:

1)طلبا إحاطة بشأن عدم تفعيل بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بوسائل المواصلات التابعة للوزارات التي تتبعها وسائل نقل عامة طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018.

2)طلب إحاطة بشأن بعض المشكلات التي تواجه المواطنين من ذوى الهمم في قومسيون طبى لإثبات الإعاقات لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة واستغلال المواطنين.