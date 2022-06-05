انت الان تتابع تفاصيل خبر صحة النواب تناقش إنشاء مستشفى تخصصي لمرضي ضمور العضلات..اليوم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /701971/صحة-النواب-تناقش-إنشاء-مستشفى-تخصصي-لمرضي-ضمور-العضلاتاليوم

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعا اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة هناء فاروق، بشأن .

الاول إعادة بناء الوحدة الصحية بكفر الباجور – محافظة المنوفية.

الثاني: إنشاء مستشفى تخصصي لمرضي ضمور العضلات نظراً لما يعانيه مرضى الضمور العضلي من عدم وجود مستشفى تخصصي تقدم العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم.

الثالث: إنشاء مستشفى تخصصي للأورام تابعة لوزارة الصحة والسكان بمحافظة المنوفية.

دوت الخليج

«منها إنشاء مستشفى تخصصي لمرضي ضمور العضلات» عل طاولة صحة النواب.. اليوم

كما تناقش طلب النائبة سلمي محمد مراد، بشأن معاناة مرض العضلات في التعامل مع لجان وزارة الصحة والسكان على الرغم من مبادرة السيد رئيس الجمهورية لعلاجهم على نفقة الدولة.

وطلب النائب النائبة شيرين رضا طايل، بشأن سياسة الدولة في تأخير تجهيز مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية التجهيز اللازم لاستقبال حالات الطوارئ سواء طوارئ الطريق السريع أو قسم الحروق.

كما تناقش اللجنة طلب النائبة شرين عبدالعزيز القشاش، بشأن:

1)عدم إقامة وحدة إسعاف الماي – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية رغم الحصول على جميع الموافقات من وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية ومديرية الشئون الصحية.

2)عدم وجود المخدر اللازم بعيادات الأسنان والخاص بجميع العمليات وكذلك نقص في التمريض مما يؤدي الى إهدار للقوى البشرية والمال العام وعدم وصول الخدمة للمريض.

3) توفير فرع آخر تابع لهيئة المستشفيات التعلمية بوزارة الصحة والسكان في محافظة المنوفية.

وطلب النائب أحمد العرجاوي، بشأن:

1) مشاكل اللجان الطبية في التأمين الصحي وخاصة اللجنة العامة للأدوية – اللجنة الفرعية وما بها من مشاكل تعود بالضرر الواضح الملحوظ للحلات المترددة عليها.

2)مخالفة اللجان العامة للدواء في صرف العلاج الذي تقرره اللجان الفرعية في مختلف المحافظات.