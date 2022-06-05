رئيس مركز «بصيرة»: 12 % من حالات الطلاق تتم بعد عام من الزواج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أن هناك دراسة جديدة أكدت أن السبب فى الطلاق المبكر هو قلة فترة الخطوبة أو غياب التوافق بين الزوجين، موضحًا: "الضحية الحقيقية فى حالات الطلاق هو الطفل الذى قد يتأثر بهذا الطلاق".

وأوضح: "هناك 9 آلاف رجل يتزوج سنويًّا للمرة الثانية، وأن إجراءات تنفيذ أحكام الطلاق تأخذ وقتًا طويلًا وقد تتعرض للتسويف".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه وزير العدل، المستشار عمرو مروان، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية فى هذا الشأن.

كما وجه الرئيس بقيام أجهزة الدولة المعنية، وخصوصا وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها فى أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.