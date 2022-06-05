التموين عن نظام صرف الخبز: هدفه القضاء على بعض حيل أصحاب المخابز (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أنه لا تغير فى نظام صرف الخبز على بطاقة التموين، قائلاً: "مافيش حاجة حصلت حصة المواطن ثابتة خمسة أرغفة لكل فرد فى البطاقة وبيصرف حصة يومية".





وقال سعد الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون: "طلعت شائعات أن المواطن هيصرف يوم وسوف ينتظر حتى اليوم الثالث ونجم عنها شائعات زى تخفيض حصص المخابز أو أن حصته من الدعم الخاص بالخبز هتقل وهو كلام عارى من الصحة، حصة المواطن ثابتة خمسة أرغفة لكل فرد على بطاقة التموين".

وأضاف: "كل الحكاية أن هناك بعض المواطنين يقومون بصرف حصة يوم أو اثنين أو ثلاثة لتخزينها بدلاً من التوجه للمخابز بشكل يومى بصرف الحصة اليومية".

وتابع: "من الطبيعى عند قيام المواطن فى يوم من الأيام بصرف حصة يومين أو ثلاثة دفعة واحدة أنه لن يتوجه لصرف حصته إلا فى اليوم الرابع لأنه قام بتخزين حصص الأيام الثلاثة السابقة وده الطبيعى وهذه ظاهرة أخذت أكبر من حجمها اليوم وسط تصاعد الشائعات رغم أنها مطبقة منذ مطلع يونيو".

أكمل: "القرار إن المواطن يصرف يومياً حصته اليومية وهى خمسة أرغفة لكل فرد على بطاقة التموين ولو صرف يومين أو ثلاثة مقدماً عشان مايروحش كل يوم حقه".

واستكمل سعد الله: "لكن مش هيصرف إلا فى اليوم الثالث مثلاً طالما حصل على حصته مقدماً للأيام السابقة فلو صرف ثلاثة أيام مسبقاً ماينفعش ينزل يوم تانى ياخد تانى".

وبين أن النظام لم يتغير والمواطن كان يسحب من رصيد نقاطه بشكل عادى لكن ماحدث هى ظاهرة ترك بعض المواطنين بطاقتهم لدى بعض المخابز وكان صاحب المخبز من الممكن أن يصرف بها دون علم المواطن.

وقال سعد الله: "صاحب المخبز كان ممكن يقوم بصرف الخبز المدعم من البطاقة ولا يعطى الخبز للمواطن، وهذا من حساب رصيد نقاط صاحب البطاقة، لكن وفقاً للنظام الجديد ده مش هيحصل حتى لو ساب البطاقة عند المخبز".

وأوضح أن مشاغل المواطنين اليومية ومع تركهم البطاقة لدى بعض أصحاب المخابز كان ممكن على مدار الشهر يتسرب من حصته 50 أو 100 رغيف لكن القرار الأخير معناه أن المواطن يكون على دراية بما سيتم صرفه وماتبقى منه.