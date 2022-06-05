مناشئ جديدة.. رئيس «الحجر الزراعى» يزف بشرى سارة بشأن استيراد القمح (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى المصرى، أن مصر مصرح لها باستيراد القمح من بين 22 منشأ أقماح معتمدين لدى الحجر الزراعى المصرى من ضمنهم الهند، بالإضافة إلى بلغاريا وروسيا وأوكرانيا والبرازيل والأرجنتين وأمريكا وفرنسا.





وقال العطار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون، أنه حالياً جار اعتماد منشأين آخرين وهما باكستان والمكسيك لكن سوف يستغرق ذلك وقت للدراسة. ورد العطار على ماصرحت به روسيا بأنها سمحت بتصدير القمح من أوكرانيا قال: "حتى الآن لم تصدر لنا أوكرانيا قمحاً منذ بداية الأزمة ولكن هناك تصريحات من أوكرانيا أنها سوف تصدر القمح من رومانيا عبر موانئها لكن كل هذه التصريحات لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن". وأوضح العطار أن هيئة السلع التموينية طرحت مناقصة لاستيراد القمح وتم إرساء المناقصة على استيراد كمية من الأقماح تبلغ 438 ألف طن من رومانيا وروسيا وبلغاريا، وليس من بينهم أوكرانيا وسوف يصلون إلى مصر خلال شهرى يوليو وأغسطس .

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