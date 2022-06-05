رفع 100 طن قمامة من نجع حمادى

جدة - نرمين السيد - شن عبداللاة خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، اليوم السبت، حملة نظافة مكثفة فى الشوارع الرئيسة والمداخل وعدد من القرى، بهدف رفع تراكمات القمامة والحفاظ على المظهر الحضارى، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عن تلك التراكمات.





وأكد خبير فى تصريحات صحفية، رفع 100 طن قمامة وتراكمات بما يعادل 60٪؜ من التراكمات الموجودة فى الشوارع والطرق، مشيرًا إلى أنه جار العمل على رفع المخلفات المتبقية وتطهير الطريق بأكمله. وذكر أن هناك توجيهات من قبل محافظ قنا أشرف الداودى برفع القمامة والمخلفات أولا بأول، حفاظا على المظهر العام وحرصا على سلامة المواطنين. وشدد على المواطنين بضرورة الحفاظ على المظهر الحضارى، وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى فى غير الأماكن المخصصة لها، مؤكدًا أنه سيتم تحرير محضر لكل من يخالف ذلك.

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