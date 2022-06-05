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القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /701976/اتصلات-النواب-تناقش-تدنى-الخدمة-المقدمة-بمكتب-بريد-كفر-أبو-صير-بالقاهرة-اليوم

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي،اجتماعا اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن تدنى الخدمة المقدمة بمكتب بريد كفر أبو صير بحي المرج بمحافظة القاهرة.

دوت الخليج «اتصلات النواب» تناقش تدنى الخدمة المقدمة بمكتب بريد كفر أبو صير بحي..اليوم كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها :- طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء عبدالفتاح، بشأن إزالة السنترال القديم بقرية ميت طريف وإنشاء مكتب بريد نموذجي بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية. طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود لبيب، بشأن عدم البدء في تنفيذ مكتب بريد قرية العيساوية شرق بمركز أخميم بمحافظة سوهاج. طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالفتاح الشحات، بشأن الموافقة على إنشاء مكتب بريد بناحية القلعية مركز أبو تشت بمحافظة قنا. سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة عدة طلبات إحاطة ، وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ، وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية ، موجهة إلي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. أ) طلبات إحاطة مقدمة من: 1- أيمن محسب. 2- معتز محمد محمود . 3-ايلاريا سمير حارص. 4- أحمد سمير صالح. 5- مجدي ملك. 6- يسري المغازي. 7- ضياء الدين داود. 8- محمد مصطفى السلاب. 9- محمد صلاح أبو هميلة. 10-أحمد علي إبراهيم. 11- نشأت فؤاد عباس. 12- فتحي قنديل. 13- محمد سليمان. 14- محمود عصام موسى. 15- عامر الشورى. 16- محمد الصمودي. 17- محمود البرعي. 18- أمل سلامة. 19- مجدي سيف. 20- نافع عبد الهادي. 21- إيهاب عبد العظيم. 22- أحمد الألفي. 23- حسام المندوه. 24- يونس عبد الرازق. 25- العربي فؤاد. 26-ولاء التمامي. 27- علي العساس. 28- أحمد يحيى الجحش. 29- فؤاد أباظة. 30- ني نتر أوزوريس. 31 - محمد يسري عبادة. 32 - هاني خضر. 33 - عبد المنعم إمام. 34 - يوسف الصاوي. 35 - آمال عبد الحميد. 36 - هناء أنيس. 37 - مجدي الوليلي.

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