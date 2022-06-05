انت الان تتابع تفاصيل خبر "بطلب بوجود زواج مدني.. ورفضت جوزي يدخل الإسلام".. فرح يوسف تثير الجدل بأحدث تصريحاتها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /701995/بطلب-بوجود-زواج-مدني-ورفضت-جوزي-يدخل-الإسلام-فرح-يوسف-تثير-الجدل-بأحدث-تصريحاتها

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات فرح يوسف المثيرة للجدل

وكانت قد قالت فرح يوسف في لقاء تليفزيوني لها: “طالب بوجود زواج مدني في سوريا … ممنوع لشخصين يحب بعضهما البعض للدخول في مشاكل بسبب اختلاف الدين، وجي عرض علي أن أغير دينه ورفضت”.

وتابعت فرح يوسف حديثها: “يس من العدل أن أفعل هذا الشيء .. فليس من العدل أن يتزوجني أو يشرع .. يهجر دينه ..هو مسيحي وأنا مسلمة نكمل بعضنا البعض .. ولا يعني إننا لا نختلف ابدا .. نحن كلانا نعبد الله الواحد “.

تصريحات مثيرة لنجوم الفن عن الدين

وعلى نفس السياق أثارت تصريحات الفنانة سلاف فواخرجي بشأن رؤيتها لجميع الانبياء في منامها، جدل وسخرية الجمهور، اذ صرحت برؤيتها لجميع الأنبياء في منامها، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “كتاب الشهرة” المذاع عبر قناة الجديد ويقدمه الإعلامي علي ياسين، اذ قالت :” أنا حدا كتير بيعيش أحلام ليلية معينة، وبشوف رؤية كتير، وبشوف أنبياء كتير، وشفت كل الأنبياء. من فترة شفت الست رُقية كانت بتناديني أروح لعندها، فاتنكرت ورحت مع صديقتى على الجامع”.

وسبق وأن صرحت الفنانة سلاف فواخرجي بأنها لا تؤمن بوجود أخرة، فقالت في لقاء تليفزيوني: “مفيش عقاب في جنة بس، ربنا أحلى من أن يقوم بحرق عباده والجنة جميلة لكن لم يذهب أي شخص هناك ويحكى عنها، والعقاب والثواب موجود حتى فى الدنيا، وتكفير أى إنسان أمر مرفوض وتم تكفيرى كثيرا.. وتكفير الأشخاص هو قمة الكفر وأرى ان البوذي شخص مرضى عنه".

فايز قزق

هذا وصرح الفنان السوري فايز قزق بعض التصريحات التي وضعته في منطقة إثارة الجدل، حيث تكلم عن الآخرة، وذلك خلال حلوله ضيف مع الإعلامية رابعة الزيات في برنامج شو القصة، اذ قال بأنه لا يخاف الموت وأنه لا غير مؤمن بوجود الآخرة، قائلًا: لا أخاف الموت، ولا يوجد حياة بعد الموت، ما حدا رجع لحتى يأكد لنا، أنا ممكن أفكر إن نهايتي هي التحلل وانتهى الأمر، فأنا بعتبر أني بدأت في ظلمة وسأنتهي في ظلمة، وأنا النقطة البيضاء التي أحياها الآن، علي أن أحياها بسلام بيني وبين نفسي ومع الآخرين إن أمكن.