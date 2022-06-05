انت الان تتابع تفاصيل خبر “كنت أتمنى أعمل مشهد واحد في الاختيار وهعود للساحة خلال شهرين”.. تصريحات شيرين سيف النصر لـ مساء dmc حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /701994/كنت-أتمنى-أعمل-مشهد-واحد-في-الاختيار-وهعود-للساحة-خلال-شهرين-تصريحات-شيرين-سيف-النصر-لـ-مساء-dmc

تحدثت الفنانة الكبيرة شيرين سيف النصر لأول مرة عن سبب غيابها عن الوسط الفني لمدة قربت من 12 عاما وبشكل مفاجئ، وذلك في أول ظهور لها بعدما أثارت الجدل بصورتها الأخيرة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات شيرين سيف النصر لـ مساء Dmc

وقالت شيرين سيف النصر خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج مساء dmc: “غيابي لمدة 12 سنة كان بسبب وفاة أمي، هي اللي كانت بتساعدني على كل حاجة وشيلاني شيل، وتعبت من بعد الوفاة، ومع الوقت الورق اللي كان بيجيلي مكنش قد كده، وقلت خليني أحسن على الحاجات اللي عملتها تبقى كافية بالنسبة لي”.

شيرين سيف النصر: هعود للساحة الفنية بعد شهرين

وتابعت شيرين سيف النصر كاشفة عن عودتها للساحة الفنية مرة أخرى: “حاليا بدرس خطوة رجوعي للفن من جديد، ومعروض عليا أعمال كتيرة وجميلة، وممكن أرجع قريب كمان شهرين أو 3 بالكتير من خلال عمل سينمائي”.

وتابعت شرين سيف النصر حديثها، فقالت أنها تمنت تقديم مشهد وحيد في مسلسل (الاختيار)، وتابعته في الثلاثة أجزاء، وأشارت إلى أن الجميع أبدعوا فيه سواء ياسر جلال أوأحمد السقا أوأحمد عز أوكريم عبد العزيز،موضحة: “لو كانوا طلبوا مني تقديم مشهد كنت سأوافق وأعود من الاعتزال”.

شيرن سيف النصر تتحدث عن فترة غيابها

هذا وتحدث شيرين سيف النصر عن فترة غيابها، فقالت: “كنت اقرأ كثيرا واسافر بشكل مستمر وتابعت الحياة الفنية في مصر، انقطعت علاقتي بكل أصدقائي النجوم طيلة هذه الفترة، كنت اسأل عن عادل إمام ولكني لم اتصل به نهائي، يقال أنه لا يرد على أحد، واتصلت بالفنان سمير صبري قبل وفاته بأسبوع، وكانت نفسيته عالية، لم التق هيثم أحمد زكي أو اتصل به نهائيا، لكن الراحل والده أحمد زكي وممدوح وافي كان بيننا اتصالات دائمة ومستمرة”.

شيرين سيف النصر

جدير بالذكر أنه، ولدت شيرين سيف النصر في الأردن لأب مصري هو الصحفي إلهام سيف النصر يعود أصله من الصعيد كما أكدت في لقاء متلفز، وأمها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية، وتخرجت من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1991، وعاشت في فرنسا بضع سنوات حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون. واعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.