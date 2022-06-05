انت الان تتابع تفاصيل خبر منة جلال تكشف حقيقة دخول نجوى فؤاد في غيبوبة: "محدش بيكلمها ولا بيشغلها" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /701993/منة-جلال-تكشف-حقيقة-دخول-نجوى-فؤاد-في-غيبوبة-محدش-بيكلمها-ولا-بيشغلها

خرجت الفنانة منة جلال عن صمتها لترد على أنباء دخول الفنانة والراقصة الشهيرة نجوى فؤاد في غيبوبة بعدما تداولتها العديد من المواقع الإخبارة، نافيه كل ما تردد ومؤكدة أنها تمر بحالة صحية متدهورة وتسببت تلك الشائعات بأذى نفسي لها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حقيقة دخول منة جلال في غيبوبة

وكتبت منة جلال عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك: “إشاعة سخيفة جدا أن استاذة نجوى فواد فى غيبوبة الكلام دة غلط والأخبار اللى نازلة مش مظبوطة كل اللى حصل ان استاذة نجوى اكتشفت ان عندها عرق النساء واثر على ظهرها فالدكتور ادها جرعة زيادة عشان يخفف الألم و المقصود من كلمة غيبوبة هى النوم عشان التعب رهيب”.

منة جلال عن نجوى فؤاد: محدش بيسأل عليها ولا بيشغلها

وتابعت منة جلال حديثها: “ارجو من سيادتكم بلاش أذى نفسي للناس الكبار فى السن انتو مش عارفين بتعملو فيهم ايه بسبب الاخبار دى بجد أذى نفسى كفاية اللى ست فيه محدش بيكلمها ولا حد بيشغلها ارجوكم”.

عودة نجوى فؤاد للساحة الفنية

الجدير بالذكر أنه، بعد 7 سنوات اختفاء، عادت الفنانة والراقصة الشهيرة نجوى فؤاد لإثارة الجدل حولها، من خلال تصريحات مؤثرة، حول إهمال الوسط الفني لها، سواء بالسؤال عنها أو بترشيح أعماله فنية عليها، رغم أنها تعتبر من أكثر الممثلات تواجدا في عدد من الأفلام السينمائية، وقالت فؤاد خلال الفيديو: «مفيش حد في الوسط بيسأل على حد خالص ليه؟ حرام مش عشاني أنا عشانا كلنا واحنا اللي بنحب بعض وبنجري ورا بعض وبنتمنى السعادة لبعض وحبوا بعض هتلاقوا الخير».

قالت نجوى فؤاد خلال حلولها ضيفة في برنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الفنانة ياسمين عز عبر قناة mbc مصر: «ندمت إني دخلت التمثيل وسبت دراستي وأهلي وكنت عايشة في اوضة، ورفضت أخلف عشان أحافظ على شكلي، وكان سبب انفصالي عن أحمد فؤاد حسن بسبب الخافة رغمه إنه ضحى بحياته عشاني، عمي كان جاي يقتلني عشان شايف أن الفن عورة، وأحمد فؤاد اللي دافع عني كنت مراته وقتها».