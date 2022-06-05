اختتام أعمال قافلة طبية بيطرية فى إسنا

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، اختتام أعمال القافلة البيطرية العلاجية والإرشادية بمقر العمدة ضياء البيتى بقرية العضايمة بمركز إسنا والتى انطلقت وفقا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، ومصطفى ألهم محافظ الأقصر وتحت إشراف دكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر.





وقال الدكتور فتحى سلمى، مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، فى تصريحات صحفية، إنه تم فحص وعلاج تناسلى وسونار لــ 89 حيوانا وتقديم العلاج الباطنى والتهاب الضرع لــ 206 حيوانات وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية لــ 189 حيوانا وإجراء 15عملية جراحية وتحصين 259حيوانا تحصينات غير سيادية، ليصبح إجمالى الحيوانات التى تم تقديم الخدمة المجانية لها 860 حيوانا.

وأوضح أن القافلة أنهت أعمالها أمس الجمعة، وكان قد بدأت يوم الأربعاء الماضية فى ثلاث قرى هى البغدادى مركز البياضية والقلاعية مركز أرمنت والعضايمة مركز إسنا برئاسة الدكتور نادر رشاد رئيس القافلة، والدكتور رشاد عثمان أستاذ الأمراض التناسلية، والدكتور محمد زينهم أستاذ السونار، والدكتور محمد رجائى أستاذ التناسليات وبالاشتراك مع الأطباء البيطريين بإدارة إسنا البيطرية، ومعهد بحوث صحة الحيوان بالأقصر والنقابة الفرعية بالأقصر وجمعية مستشفى بروك الخيرى للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث التناسليات.