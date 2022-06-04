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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /701992/بقيت-أحسن-أوي-حنان-ترك-تطمئن-الجمهور-على-حالتها-الصحية-فيديو

حرصت الفنانة المعتزلة حنان ترك، على طمأنة الجمهور على حالتها الصحية، بعدما ظهر عليها علامات من الإرهاق والتعب خلال البث المباشر الذي بثته منذ يومين على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، لأول مرة منذ غياب.

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وقالت حنان ترك في فيديو شاركته منذ قليل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قالت فيه: “ صباح الخير أنا أسفه ناس كتير أوي أوي اتصلت بيا واطمنت عليا، وواضح أن انا كان شكلي في اللايف كان مجهد جدًا بس أنا عاوزه اطمنكم عليا، أنا كنت تعبانة فعلًا بس أنا أحسن أوي دلوقتي الحمد لله”.

حنان ترك تستغيث بالجمهور بسبب انتحال شخصيتها

وكانت قد قالت حنان ترك في بث مباشر عبر موقع فيسبوك: “عاوزاكم تساعدوني ضد أي حد بيتكلم على لساني.. في صفحات باسم الدين والسياسة بتتكلم على لساني.. وأنا عمري ما هتطرق للمواضيع دي.. لأني سياسيًا؛ جاهلة ومعنديش وعي ولا ثقافة سياسية.. وبالنسبة للدين.. لما اتحجبت من 2007.. ودرست علوم شرعية.. كان على سبيل النجاة.. وليس على سبيل الدعوة.. لأني أصغر بكتير من كده”.

حنان ترك تعود للساحة بعد غياب

وتابعت حنان ترك حديثها: “ صعبت عليا نفسي من إن أصحابي وحبايبي زعلوا مني على حاجات مش على لساني.. معقول نسيوني أوي كده.. أنا فين والكلام ده فين.. أي حاجة تنزل على لساني.. أو يتقال إني بحلل شيء.. مليش علاقة بالكلام ده.. ولا بحرَّم ولا أحلَّل.. وأنا أصغر من إني أفتي.. وده له ناسه”.

وأكدت حنان ترك بانها ستلجأ للقضاء فقالت: “ الحمدللله ربنا نصفني.. وكل الصفحات اللي بالملايين تراجعت.. ومش هسكت على أي حد اتكلم على لساني.. وبحذرهم يلغوا البوست ويشليوه.. لأني هبتدي آخد إجراءات.

من جانبه توجهت ترك خلال اللايف بالشكر للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأصدقاءها من الوسط الفني والجمهور على سؤالهم عليها، مؤكدة شفاءها الكامل من هذا الوباء.