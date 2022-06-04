الجيزة تشيد بنتائج مشروع مبادرات إبداعية للحفاظ على البيئة

جدة - نرمين السيد - تواصل المنصات المحلية بالمحافظات، فى إطار مبادرة المكتب العربى للشباب والبيئة برئاسة الدكتور عماد الدين عدلى تحت عنوان "بلدنا تستضيف قمة المناخ 27 " لحشد الجهود الوطنية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية نحو الاستعداد الأمثل لمؤتمر المناخ القادم cop 27، فعالياتها حول التغيرات المناخية.





وشاركت الدكتورة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، فى حفل ختام فعاليات مشروع مبادرات إبداعية للتمكين البيئى والاقتصادى، الذى نفذته جمعية تنمية السياحة بدهشور، بتمويل من برنامج المنح الصغيرة، بهدف تمكين المجتمع فى رصد قضايا البيئة والمساهمة فى حلها وذلك فى ضوء توطين أهداف التنمية المستدامة وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية، وانطلاقا من توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتهيئة مجالات لإشراك الشباب فى قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، والاستفادة من مقترحاتهم وأفكارهم فى العديد من المجالات.

وأشادت نائب محافظ الجيزة بنتائج مشروع مبادرات إبداعية، الذى أسهم فى تكوين حراك اجتماعى واقتصادى، من أجل الحفاظ على البيئة بشكل عام، وذلك من خلال عدد من المحاور، مشيرة إلى أن المشروع ساهم فى دعم جهود إعادة تدوير مخلفات النخيل، ورفع وعى المزارعين فى الحفاظ على المجارى المائية، والحد من إلقاء المخلفات بها، كما ساهم المشروع فى بناء قدرات وتأهيل 220 سيدة لسوق العمل بشكل يؤمن لهم دخلا كريما، ولـه صفة الاستمرارية، ويتماشى مع احتياجات السوق بالمنطقة الجغرافية المستهدفة، ويعزز أيضا من تنامى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويدعم المنتج المحلى.

وأكدت هند عبدالحليم أن محافظة الجيزة ترحب بكافة المبادرات المجتمعية، التى من شأنها دعم التنمية البشرية والمستدامة، وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التى تعمل عليها الدولة المصرية.

وشهد المؤتمر الختامى للمشروع لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، منهم الدكتورة هدى الشوادفى، مساعد وزير البيئة، المهندس إسلام عبد المجيد، مدير إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة البيئة، المهندس عادل الجندى، مدير إدارة التخطيط بوزارة السياحة، والمهندس محمود شنب، رئيس مركز ومدينة البدرشين.

وتأكيدا منهم على ضرورة الحفاظ على البيئة، وقع الحضور على ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، الذى أطلقته جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة، ضمن مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27، الذى يتضمن عددا من التعهدات منها: «لن أقطع شجرة وسأحافظ على كل نبات، لن أسرف فى استخدام المياه، لن ألقى ولن أحرق نفاياتى، لم أسرف فى استخدام الطاقة ولن أتوانى عن استخدام مصادر الطاقة المتجددة».

واستهدف مشروع مبادرات إبداعية للتمكين البيئى والاقتصادى تدريب السيدات فى المجتمع المحلى لقرية دهشور على أعمال التطريز اليدوى، واستخدام الجلود مع عرجون النخيل، وإنتاج منتجات صـديقة للبيئة، مستوحاة من الطبيعة الريفية، إضافة إلى تدريب عدد من الشـباب والفتيـات على التسويق الإلكترونى والتصوير الفوتوغرافى للمنتجات.