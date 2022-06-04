فحص 2752 شخصا فى قافلة طبية بقريتين فى المحلة الكبرى

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية صحة الغربية قافلة طبية فى قريتى "دخميس " و"سيدى حمود" التابعتين لمركز المحلة الكبرى لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، باستمرار القوافل الطبية بقرى ومراكز المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وقال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، فى تصريحات صحفية، إن القافلة ضمت تخصصات "الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان"، إلى جانب التحاليل الطبية والأشعة، مشيرا إلى صرف العلاج بالمجان حيث شهدتا إقبالا كبيرا من أهالى القريتين. وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل، أن القافلة وقعت الكشف الطبى، على 1342 مواطنا بقرية دخميس و1410 حالات بقرية سيدى حمود التابعتين لمركز المحلة، إلى جانب تدشين ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا والدفع بفرقة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وفرق إعطاء لقاحات كورونا للمواطنين.

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