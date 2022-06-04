السويس تنظم حوارا وطنيا حول قضية تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - نظمت الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة فى محافظة السويس، وبمشاركة الشركة القابضة لمياه الشرب، ومديرية الزراعة، والهيئة العامة للثروة السمكية، حوارا وطنيا موسعا حول قضية تغير المناخ، وذلك فى إطار فعاليات المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27».





جاء ذلك بحضور ممثلين عن مركز النيل بالسويس، وممثلى مديرية الطب البيطرى، علاوة على أعضاء منصة السويس وعدد من الباحثين بجهاز شئون البيئة والعاملين بمديريات الطب البيطرى والزراعة والشركة القابضة لميا الشرب ومجموعه من الشباب الخريجين من جامعة السويس.

بدأ الحوار بكلمة السيدة ماجدة عشماوى، مدير مركز إعلام السويس، بأعضاء المنصة المحلية لمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ، مشيرة إلى أن التغيرات المناخية من أهم محاور العمل بمركز النيل، من خلال تنفيذ العديد من الندوات التوعوية مع مديريات الخدمات والجامعة، كما تطرق المشاركون فى اللقاء إلى الحديث عن التغيرات المناخية وأثرها على البيئة، والتغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية، وقوة الأعاصير والأمن الغذائى وصحة الإنسان والهجرة، كما أشارت إلى الفرق بين التغيرات المناخية وتغيرات الطقس.

وتحدثت ممثلة مديرية الزراعة، عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة، الذى يعتبر من أكثر القطاعات التى سوف تتأثر سلبا بهذه الظاهرة، سواء إنتاجية الأراضى الزراعية أو خواص الأرض الطبيعية والكيمائية والحيوية، مرورا بانتشار الآفات والحشرات والأمراض وغيرها من المشاكل، وانتهاء بالتأثير على المحصول المنتج.

كما أشار ممثل هيئة الثروة السمكية، إلى أن قطاع الثروة السمكية وخصوصا الاستزراع السمكى، فى مقدمة القطاعات المتأثرة بتغيرات المناخ، حيث أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدى إلى زيادة استهلاك الغذاء وزيادة المخلفات العضوية ونقص الأوكسجين مع تأثر الزريعة بشكل كبير نتيجة انخفاض الأوكسجين.

وقدم المهندس السيد محجوب، من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالسويس، عرضا عن التأثير الكبير للتغيرات المناخية على الموارد المائية وعلى إمدادات المياه وإنتاج الغذاء فى مختلف أنحاء العالم، ونتيجة لذلك يمكن أن يؤدى نقص مياه الشرب إلى أضرار كبيرة جدا على جميع البيئات المحلية، كما أشار إلى أبرز مظاهر التغير المناخى على الموارد المائية، منها تأثير زيادة تبخر المياه على امتصاص المياه من المحيطات والبحيرات والتربة والنباتات.

ونوهت ممثلة مديرية الطب البيطرى، إلى تأثير التغيرات المناخية على الثروة الحيوانية والمجهودات المبذولة من المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية، من خلال ندوات التوعية للمربين بأهمية التطعيمات والتحصينات، للحفاظ على الحيوان سليم معافى، أعقب ذلك عرض فيديو من قبل الباحثين بجهاز شئون البيئة بالسويس، حول التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة.

وفى نهاية اللقاء، قامت انتصار الحجازى، منسق المنصة المحلية بمحافظة السويس، بفتح باب الحوار والمشاركة مع أعضاء المنصة، لأخذ التوصيات، وعمل كل مسئول بالمنصة فى المرحلة القادمة لمواجهة التغيرات المناخية.

وكان من أهم التوصيات التى أسفر عنها اللقاء، أهمية إعادة استخدام مياه الصرف المعالج لعمل حزام شجرى حول منطقة المصانع بطريق الشركات الصناعية بالسخنة، مع المطالبة بإعادة استخدام المخلفات وإعادة تدويرها واستخدمها فى عمل سماد عضوى، علاوة على أهميه استخدام الطاقة الشمسية فى رى الأراضى الزراعية بالسويس، وأهمية التعاون والتنسيق بين معهد علوم البحار والمصايد وجهاز الثروة السمكية للتعرف على أثر التغيرات المناخية على الأسماك، بالإضافة إلى المطالبة بوضع آليات للتقليل من الممارسات الخاطئة الخاصة بإلقاء الحيوانات النافقة فى المجارى المائية، وأخيرا أهمية عمل دورات تدريبية للخريجين لإعادة تدوير المخلفات وتقليل الملوثات البيئية.

وعلى هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمى 2022 تحت شعار (لا نملك سوى أرض واحدة) واستضافة مصر لمؤتمر الأطراف cop27 نوفمبر القادم بشرم الشيخ، نظمت جمعية «أبو سلامة» بالبحر الأحمر، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة القصير، ومديرية الثقافة بالبحر الأحمر، ورشة عمل ومسابقة بيئية، كأحد وسائل رفع الوعى البيئى لدى النشء والأطفال بمقر قصر ثقافة القصير، حيث كانت الورشة عبارة عن مسابقة لتلوين بعض الصور، التى تحث على إرساء العديد من المفاهيم البيئية لدى الأطفال، ومنها عدم قطع الأشجار وأهمية الأشجار فى الطبيعة، والحث على مخاطر إلقاء المخلفات الصلبة فى غير أماكنها، وأهمية الحفاظ على البيئة، وأهمية استخدام الطاقة النظيفة فى الحفاظ على البيئة.