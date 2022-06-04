فحص 1553 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية الوسطانى فى دمياط

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1553 مواطنا وتحويل 27 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتين، إلى جانب إجراء 570 تحليلا معمليا، وفحص 20 حالة بالأشعة و40 حالة أخرى بالسونار.
وأوضح عبد الجواد، أنه يتم العمل وفقا لخطة محددة للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع القرى، مشيرا إلى أن تلك القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ووحدتين للأشعة ومعمل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.
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