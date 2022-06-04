انت الان تتابع تفاصيل خبر عمرو أديب عن استعدادات الإخوان لحضور الحوار الوطني: "مين دعاكم.. احنا مش بنقعد مع قتلة" حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 10:50 مساءً - محمد السيد - /701991/عمرو-أديب-عن-استعدادات-الإخوان-لحضور-الحوار-الوطني-مين-دعاكم-احنا-مش-بنقعد-مع-قتلة

خرج الإعلامي عمرو أديب خلال حلقته اليوم من برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة أم بي سي مصر، ليرد على استعدادت جماعة الإخولن الإرهابية لحضور الحوار الوطني، واصفا إياهم بالقتلة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق عمرو أديب على حضور جماعة الإخوان للحوار الوطني

قال عمرو أديب خلال البرنامج موجها حديثه لجماعة الإخوان: “فيه ناس بتتكلم عن الحوار الوطني وهي غير مدعية، الحوار الوطني ده لأبناء الوطن والناس اللي عايزة تحافظ على الوطن مش تهده، والاخوان ومسائل المعارضه في الخارج بيحطوا شروطهم لحضوره هو حد دعاكم؟، انتو مالكم ومال الحوار الوطني هتبيعوا مبادئكم!.. احنا مش بنقعد مع قتلة وخونة”.

وتابع عمرو أديب حديثه: “أنا كنت نسيتكم ومبجبش سيرتكم من زمان.. انتوا اي اللي طلعكم تاني مش كنتو اترميتوا في الشارع قدامنا كلنا؟”.

عمرو أديب عن جماعة الإخوان: لو طالو رقبتنا هيقتولنا

واستكمل عمرو أديب حديثه عن جماعة الإخوان، فقال: “تقتكروا لو اي إخواني شاف اي حد من الإدارة المصرية في الشارع هيعملوا؟.. هيتحاور معاه طبعا انتو عارفين الحوار، يجماعة دول لو طالو رقبتنا هيقتلونا.. مين دول اللي يجوا الحوارالوطني.. انت لا درع لك ولا سيف"

واختتم حديثه: “ لا حوار وطني ولاباب مصر ولا باب زويلة حتى هيتفتحكلم.. انتو هتفضلو منبوذين في الخارج ومحطوطين على قوائم الإرهاب، ناسين اللي عملتوه في البلد والكنائس اللي حرقتوها.. ابعدو عننا بقى”.

عمرو أديب ينفعل على عمرو واكد

وسبق وانفعل عمرو أديب خلال برنامج الحكاية على الفنان عمرو واكد بعد تويته الأخيرة التي أهان بها نساء مصر، فقال: “عمرو واكد مكنش سكران هو وصل لكره للبد خلاه مش متزن وبشأن جملته نساء السيساوية بتوضح إنه عنده عقده اسمها السيسي، ودي حقارة واضحة والقذارة إنه بعد ما كتب التويتة بتاعته قالوله إي البراز اللي انت كاتبه ده ”.

وأكد عمرو أديب خلال البرنامج نهاية عمرو واكد بعد تلك التويتة، فقال: “وحياة أمك لو استحميت بنهر الصين كله ما هتنضف، انت انتهيت، بنعي لكم وفاة عمرو واكد هو انتهى حتى بين أقرانه، دي قذارة واضحة والغلط راكبه من راسه لرجليه”

وأضاف: “المعارضة بقوا يتمعنوا في ان كلامهم يبقى قذر وشتميتهم قبيحة”.