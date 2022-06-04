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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 10:50 مساءً - محمد السيد - /701990/طاقة-النواب-تناقش-غياب-دور-جمعية-مستثمري-الطاقة-لتنمية-قرية-بنبان-بأسوان-غدا

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعا غدًا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن غياب الدور المنوط به جمعية مستثمري الطاقة بقرية بنبان – مركز دراو بمحافظة أسوان في تنمية القرية والعمل على النهوض بها.

دوت الخليج

«طاقة النواب» تناقش غياب دور جمعية مستثمري الطاقة لتنمية قرية بنبان بأسوان.. غدا

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن معاناة أهالي قرى (أبو جرج – صفط أبو جرج – المودة – الجندية) بالوحدة المحلية – بنى مزار بمحافظة المنيا من تهالك أعمدة الكهرباء وضعف القدرة الكهربائية وهناك حاجة ماسة لإنارة بعض الطرق بين هذه القرى لحماية المواطنين من الحوادث والسرقات.

كما تناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل المادة الثانية والملحقين (أ، ب) من اتفاقية الالتزام بين جمهورية مصر العربية وهيئة المواد النووية، والشركة المصرية للرمال السوداء (ش.م.م) في جمهورية مصر العربية والمرافقة للقانون رقم (8) لسنة 2019 بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية، والشركة المصرية للرمال السوداء في شأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية.

مشاكل عددات وفواتير الكهرباء بحضور ممثلي شركات الكهرباء

وكانت قد ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، الأسبوع الماضي، طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب حول مشاكل عددات وفواتير الكهرباء بحضور ممثلي شركات الكهرباء.

وأكد حسام عوض الله، رئيس اللجنة، أهمية الطلبات فيما يتعلق بحل مشاكل الكهرباء، وكل ما يهم المواطن للتسهيل عليه وإزالة أى شكاوى أو معوقات، مضيفًا: الجهود والمشروعات التي تقوم بها الدولة تستهدف التيسير على المواطن في المقام الأول وتقديم كافة التيسرات سواء سهولة السداد للفواتير أو توفير منافذ الشحن للعدادات مسبوقة الدفع.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن المشاكل التي تواجه المواطنين أثناء الشحن الفوري العدادات مسبوقة الدفع، وأوصت اللجنة بتسهيل منافذ الشحن خاصة في الجهات التابعة للوزارة بالإضافة إلى عدم وجود صالات لانتظار المواطنين في معظم مباني شركة الكهرباء بمراكز محافظة الدقهلية.