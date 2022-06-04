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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 10:50 مساءً - محمد السيد - /701989/محمود-حميدة-يحتفل-بعيد-ميلاد-محمود-عبد-العزيز-على-طريقته-الخاصة

احتفل الفنان القدير محمود حميدة، بذكرى ميلاد زميله الفنان محمود عبد العزيز، التي تحل اليوم السبت الموافق 4 من شهر يونيو، على طريقته الخاصة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير احتفال محمود حميدة بعيد ميلاد محمود عبد العزيز

شارك محمود حميدة الجمهور صورة له بجانب الفنان محمود عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليها: “اليوم ذكرى ميلادى صديقى محمود عبدالعزيز رحمة الله عليه”.

محمود عبد العزيز

جدبر بالذكر أنه ولد الساحر محمود عبد العزيز في حي الورديان بمدينة الإسكندرية، عام 1946، حيث ينتمي إلى أسرة متوسطة الحال، وقد تخرج محمود عبد العزيز في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية 1966، الذي حصل منها أيضًا على ماجستير في تربية النحل ورفض أن يتعين معيدًا.

محمود حميدة في نقل عام

وكان قد شارك محمود حميدة في مسلسل «نقل عام» من إخراج عادل أديب، وبطولة ، سوسن بدر، ريم البارودي، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميريهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

و تدور أحداث المسلسل حول سائق الأتوبيس أحمد الذى يعانى وتعانى أسرته من عددهم الكبير فلديه ثمانية من الأبناء من زوجتين أبناء إضافة إلى ابنتين من زوجته الأولى ويتورط أبناؤه فى العديد من المشاكل من عمل فيديوهات تطبيقات مشبوهة، أو تخطيط للهجرة غير الشرعية، مع تضارب احلام اولاد و تعرضهم لمواقف صعبة و يسعى هو دوما وراء حل تلك المشاكل و قد يتورط فى اعمال منافية للقانون. احداث كثيرة و متعاقبة يتعرض لها المسلسل.

من ناحية اخرى، أطلقت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، على اسم الفنان القدير محمود حميدة، على الدورة ال38، وذلك لثراء تاريخه السينمائي المليء بالأعمال الفنية المهمة.