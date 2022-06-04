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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 10:50 مساءً - محمد السيد - /701988/تحيا-مصر-ينشر-50صورة-من-كواليس-تقديم-حزب-الأغلبية-لرؤيته-بشأن-الحوار-الوطنى-لأكاديمية-الشباب

ينشر موقع دوت الخليج 50صورة من كواليس تقديم حزب الأغلبية النيابية "مستقبل وطن" رؤيته حول الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، للأكاديمة الوطنية للشباب حيث استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وفدا من حزب «مستقبل وطن» اليوم، لاستلام رؤية الحزب مشتملة على مختلف المحاور السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

دوت الخليج

ضم الوفد عدد من قيادات مستقبل وطن، المهندس حسام الخولي نائب رئيس الحزب، وعضوا الأمانة العامة للحزب النائب الدكتور محمد شوقي، والنائب عصام هلال، حيث قدم ممثلو الحزب نيابة عن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، رؤية الحزب بشأن الحوار الوطني.

وثمنت ذلك التحرك الدكتورة رشا راغب، التي أثنت على حالة الحرص لدى قيادات حزب الأغلبية على إثراء المقترحات والأفكار الخاصة بالحوار، معربة عن تفاؤلها بالمحاور الشاملة التي تقدم بها حزب بحجم وأهمية مستقبل وطن.

دوت الخليج ينشر 50صورة من كواليس تقديم حزب الأغلبية لرؤيته بشأن الحوار الوطنى لأكاديمية الشباب

رد على ذلك المهندس حسام الخولي، بتأكيده على أهمية أكاديمية التدريب كحاضنة محايدة لإنجاح الحوار الوطني، في الاستماع لكافة الآراء سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيرا إلى اضطلاع الحزب بتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق صالح الوطن والمواطن