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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 10:50 مساءً - محمد السيد - /701987/محافظ-المنيا-يتابع-مشروعات-حياة-كريمة-بمركز-مغاغة-لمتابعة-نسب-ومعدلات-التنفيذ

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل مركز مغاغة شمال المحافظة، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات.

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وبدأ المحافظ، بتفقد الأعمال المنتهية بمدرسة عزبة الكوامل والمقامة على مساحة 2100م وتضم 11 فصلا لرياض الاطفال والمرحلة الابتدائية والاعدادية، حيث تم إنهاء جميع الاعمال وتجهيزها للافتتاح العام الدراسي المقبل.

إنشاء مدرسة بعزبة الكوامل

وكان محافظ المنيا، قد وجه في نهاية عام 2020 بسرعة البدء في إنشاء مدرسة بعزبة الكوامل بمركز مغاغة، من خلال هيئة الأبنية التعليمية، وفقاً للاشتراطات البنائية الخاصة بها، وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة وذلك استجابة لأهالي العزبة.

حوار مع الأهالي

وأدار المحافظ حوار مجتمعيا مع الأهالي بعزبة الكوامل، بحضور عدد من رجال الدين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وأكد المحافظ أنه تم الاستجابة لمناشدات الأهالي بإنشاء مدرسة بعزبة الكوامل وتم إصدار موافقة على إنشائها بمعرفة الهيئة العامة للأبنية التعليمية وفقا لمجموعة من الاشتراطات البنائية والمواصفات الفنية والإنشائية، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح الطلاب، وإزالة المبني الذي قام الأهالي بإنشائه واستخدامه كمدرسة لكونه غير مرخص وغير مطابق لمواصفات هيئة الأبنية التعليمية ويمثل خطرا على الطلاب.

مناشدة المواطنين

وناشد القاضي، المواطنين بضرورة الحفاظ على ماتم تنفيذه من مشروعات باعتبارها ممتلكات عامة يستفيد بها المواطن، مطالبا بعدم التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها، ووجه لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مسؤولي الكهرباء، بتوصيل جميع المرافق للمشروعات التي تم الانتهاء منها باعتبارها مشروعات قومية.

من جانبهم، أعرب المواطنون عن الشكر والتقديرللرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنفيذ أعمال المبادرة لضمان حياة كريمة للمواطنين، والحرص على توصيل كافة الخدمات والمرافق بقري الريف المصري.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال إنشاء كوبري أبا البلد الغربية، وأعمال إنشاء المجمع الزراعي بقرية أبا البلد على مساحة 500م وكذلك مجمع خدمات المواطنين والمقام على مساحة 650 متر. ووجه القاضي، بفحص رخصة أحد حالات البناء المخالفة وإيقاف جميع الاعمال

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

ورافق المحافظ، خلال جولته عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والمهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري، وممثلي جهاز التعمير.