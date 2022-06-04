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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 10:50 مساءً - محمد السيد - /701986/رياضة-النواب-تفتح-ملف-هدم-مركز-شباب-شبرابيل-مركز-السنطة-بالغربية-غدا

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اجتماعا غدا، لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب عامر حامد الشوربجي، بشأن:

دوت الخليج

«رياضة النواب» تفتح ملف هدم مركز شباب شبرابيل مركز السنطة بالغربية.. غدا

الاول: إقامة مركز شباب لقرية نهطاى بمركز زفتى محافظة الغربية.

الثاني: هدم مركز شباب شبرابيل مركز السنطة محافظة الغربية.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن تدهور حالة الملاعب والمنشآت الخاصة بمراكز الشباب والرياضة بقرى ومركز ومدينة أسيوط.

البرلمان يواجهة وزيرة التجارة والصناعة بـ 76 أداة رقابية بشأن منظومة الصناعة فى مصر

وتشهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواجهة وزيرة التجارة والصناعة، غدا ، بـ 76 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة وأسئلة بشأن منظومة الصناعة فى مصر وإشكاليات المصانع المتوقفة حيث تضم المناقشات 55 طلب إحاطة، و سؤالان، و 5 طلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية، وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.

وتناقش الجلسة طلبات المناقشة العامة المقدمة فى هذا السياق من كل من :-

1)العضو مجدي ملك وعشرين عضوا ، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.

2)والعضو روان لاشين وعشرين عضوا ، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع.

3)العضو علاء عابد وعشرين عضوا ، عن سياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

4)العضو علاء عابد وعشرين عضوا ، عن سياسة الحكومة بشأن إستراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر.

5)العضو عاطف المغاوري وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي.

كما تضم أيضا الجلسة العامة بمجلس النواب، طلبا إحاطة عن المغالاة في تسعير الأراضي الصناعية، و7طلبات إحاطة مقدمة من العضو محمد سعد عوض، بشأن فرض رسوم اغراق على خامة اللى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالاغلاق، العضو نرمين بدراوي، عن انتشار الايدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين،و محمود العزب، عن عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية، أحمد حتة، عن القيود الجديدة على استيراد السيارات.