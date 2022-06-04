وزير التنمية المحلية: انطلاق المرحلة الثانية من تأهيل كوادر الإدارة المحلية بقرى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 10:29 مساءً - انطلقت اليوم المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والتأهيلي الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت 6/4، وتستمر الدورات حتى نهاية شهر يونيو الحالي، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك في إطار أكبر برنامج تدريبى شامل لهم، استعدادا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية استمرار جهود الوزارة لتنفيذ إدارة محلية حديثة متطورة في الجمهورية الجديدة، وهذا يتطلب تدريب كوادر المحافظات، بما يساهم في الحصول على رضا المواطنين، لافتًا إلى أن التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية، وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأشار اللواء شعراوي إلى أنه تم اليوم انطلاق 3 دورات، منهم دورتين للإدارة العليا لعدد 53 من رؤساء المراكز المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة" ونوابهم، في الفترة من 4 إلى 9 يونيو، ودورة تدريبية لعدد 24 من القيادات الوسطى في الفترة من 4 إلى 7 يونيو موضحًا أنه اعتبارًا من يوم 11 يونيو وحتى 30 يونيو، سيتم تنفيذ 11 دورة تدريبية لعدد 332 من رؤساء الوحدات القروية المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة".

وقال اللواء محمود شعراوي أن البرنامج التدريبي يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات، والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة المرافق والخدمات التي ستتوفر بكل قرية بعد المبادرة، كاشفا أن التدريب يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولي للاتحاد VNG، والذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأضاف اللواء شعراوي أن برنامج المرحلة الثانية للتدريب يستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة الموارد الذاتية، والنهج التشاركي وإشراك المواطنين، والإدارة بالنتائج، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وصقل المهارات الشخصية التي تساعدهم في قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة"، إضافة إلى المهارات الإدارية والقيادية فى مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الأصول المحلية، ودعم التنمية للاقتصادية المحلية، موضحًا أن الموضوعات التي يتضمنها البرنامج التدريبي تم اختيارها بعناية لتتناسب مع الدور المتوقع من آليات الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة.