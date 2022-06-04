وزير العدل: الرئيس السيسى كلف بتشكيل لجنة قضائية لقانون الأحوال الشخصية

جدة - نرمين السيد - وأضاف مروان - خلال اتصال هاتفى مع برنامج "على مسؤوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت، إن: "الرئيس السيسى يريد قانونا يحقق العدالة لكل أفراد الأسرة المصرية"، منوها إلى أن الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا للأسرة المصرية.

وتابع: "سيصدر غدا قرار وزارى بتشكيل اللجنة المختصة لقانون الأحوال الشخصية، وهى مشكلة من قامات قضائية لها خبرة فى قضايا الأحوال الشخصية".

وأوضح أن اللجنة ستتلقى كل المقترحات فى قانون الأحوال الشخصية وسيتم دراستها بعناية.

وأشاد بدعم الرئيس السيسى للقضاء المصرى؛ حيث وجه السيسى بمنح وسام تحت مسمى القضاء المصرى، لأصحاب العطاء المتميز من القضاء الحاليين أو السابقين.