محافظ الأقصر يؤكد ضرورة مواصلة متابعة موقف المتغيرات المكانية لمنع التعديات

جاء ذلك خلال اجتماع ألهم، اليوم السبت، مع رؤساء المراكز والمدن ومسؤولى وحدة المتغيرات المكانية، لمتابعة جهود رصد التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، وهدى المغربى السكرتير المساعد، وعمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومسؤولى الزراعة والأملاك وكافة الجهات المعنية.
وأشاد محافظ الأقصر - خلال اللقاء - بالجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية لمواجهة كافة صور التعديات ومتغيرات البناء سواء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن.
كما تابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء ونسب ومعدلات الانجاز فى ذلك الملف، حيث تم استعراض الجهود التى تمت فيما يخص فحص وإنهاء إجراءات طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون، مؤكدا أهمية تضافر كافة الجهود لتحسين معدلات الإنجاز المستهدفة والتغلب على أى معوقات قد تواجه منظومة العمل.
كما تابع محافظ الأقصر خلال الاجتماع، الأعمال الجارية بموسم توريد القمح المحلى بحضور وكيل وزارة الزراعة، وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بتوريد الأقماح، وتنسيق الجهود والمرور الميدانى على الأراضى الزراعية والحيازات المنزرعة بالقمح والبالغة طبقا لكشوف الحصر 39 ألفا و37 فدانا للتأكد من توريد الكميات المحددة، والتعامل بكل حسم مع الممتنعين عن توريد القمح.
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