تموين الإسكندرية: تشكيل لجان لحصر المساحات المنزرعة بالأقماح على أرض الواقع

جدة - نرمين السيد - وأعلنت المديرية، فى بيان لها اليوم، عن تشكيل لجان من التموين والزراعة لحصر المساحات المنزرعة بالاقماح على أرض الواقع والكميات الموردة حتى الآن والاطلاع على إيصالات التوريد لكل مزارع لتطبيق التوجيهات الوزارية لزيادة معدلات التوريد لتصل إلى الكميات المتوقعة.

وأشار البيان إلى أنه تم تحرير محضر جنحة لأحد المزارعين عن طريق أحد لجان الفحص لعدم توريده الكمية المفترض توريدها بالكامل للجمعية الزراعية، حيث أن المساحة المنزرعة 5 أفدنة قمح لتوريد 60 أردبا وتبين بعد الفحص توريد 24 أردبا ولم يتم توريد 36 أردبا، ويترتب عليها غرامة مالية قدرها 1770 جنيها عن كل أردب وهى ضعف قيمة توريد أردب القمح هذا العام لتكون إجمالى المخالفة 63 ألفا و720 جنيها، وتم اتخاذ اللازم تجاه هذه المخالفة للعرض على النيابة العامة.

وأضاف البيان أن اللجان تتابع عملها لتطبيق القرارات والتوجيهات الوزارية فى هذا الشأن.