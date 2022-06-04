لا شكاوى فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى «تخلفات» بجامعة العريش

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على انتظام سير اليوم الأول لامتحانات "التخلفات" لطلاب كليات التربية والآداب والتجارة والاقتصاد المنزلى بالجامعة .. دون شكاوى.





وأضاف الدمرداش فى بيان، مساء اليوم، أنه اطمأن خلال جولة على لجان الامتحانات من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة طوال فترة الامتحانات حفاظا على سلامة الجميع داخل الجامعة.

وأشاد الدمرداش بالتزام الطلاب باللوائح والقوانين الخاصة بالامتحانات، حيث سارت الامتحانات فى جو من الهدوء والالتزام وملائم لبيئة الامتحانات.

وأشار الى أنه لا توجد أية عقبات تواجه الطلاب، وأن الامتحانات تسير على الوجه الأكمل، لافتا الى أن أوراق الامتحانات واضحة وجاءت خالية من الأخطاء.

وفى سياق آخر، تفقد رئيس الجامعة مقر الكنترولات الخاصة بالامتحانات، حيث أوصى بسرعة الانتهاء من عملية التصحيح وإعلان النتيجة فى أسرع وقت ممكن.