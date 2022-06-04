وكيل الأزهر يعزى أسرة طالبة الشرقية ويطمئن على معلمى لجنة كبريت بعد الحادث

جدة - نرمين السيد - قدم فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، خالص العزاء لأسرة الطالبة آلاء محمود محمد محمود، الطالبة بمعهد فتيات الصورة، بمحافظة الشرقية، والتى وافتها المنية أمس بمنزلها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب والديها، وأن يمن على أهلها وذويها بالصبر والسلوان.





كما اطمأن وكيل الأزهر على الحالة الصحية لبعض مراقبى لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية فى كبريت بمحافظة السويس إثر وقوع حادث ميكروباص به 14 عضوًا بلجنة كبريت، وذلك أثناء عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء اللجنة، حيث تم الاطمئنان عليهم ونقلهم إلى المستشفى لعمل الفحوصات اللازمة، وكشفت الفحوصات استقرار حالة الجميع.

كما قام فضيلة وكيل الأزهر، بتفقد لجنة معهد أجا ومعهد سمنود بمنطقة الدقهلية الأزهرية، ولجنة معهد المحلة الكبرى بمنطقة الغربية الأزهرية.

وسادت حالة من الاستقرار والانتظام فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمى والبعوث الإسلامية خلال اليوم الأول دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو وجود أسئلة خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد إلى غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أية شكوى تتعلق بالامتحانات أو الإجراءات الخاصة بها على مستوى جميع المناطق الأزهرية.

كما تفقد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجنة معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجى بمنطقة القاهرة الأزهرية.

وأجرى الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية بلجنة معهد القاهرة الثانوى بمنطقة القاهرة الأزهرية، كما قام الدكتور حسن الصغير، أمين عام هيئة كبار العلماء، يرافقه الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بالقطاع، بتفقد لجان معهد بين وفتيات الإسماعيلية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.

الجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمى والبعوث الإسلامية كانوا قد أدوا امتحانات نهاية العام اليوم السبت، بأداء الامتحان فى مادتى الفقه والتفسير.

ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية للقسم (العلمى) بنين 26238 وفتيات 20410 بإجمالى 46648، بينما يبلغ عدد المتقدمين من البعوث الإسلامية 700 طالب وطالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمى إلى يوم الخميس الموافق 7 يوليو المقبل.