محافظ مطروح يناقش مقترح تطوير وتوسعة الكورنيش بشكل حضارى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع شعيب، مع أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، والعميد محمد بندارى مدير إدارة مرور مطروح، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان، والمهندس أيمن عرفة مدير جهاز حماية الشواطئ بمطروح، ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

وأوضحت المحافظة، فى بيان صحفى، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض تصميمات مشروع التطوير المقترح من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، بناء على تكليفات محافظ مطروح، للجهاز بوضع مقترح تطوير وتوسعة الكورنيش والحرص على الاستغلال الأمثل ومنع حجب رؤية مياه البحر مع الحفاظ على البيئة الساحلية وحماية الشواطئ.

ومن جانبه، أوضح أمون مرتضى، أن مقترح التطوير لمسافة 2 كم بحرى الطريق من منطقة ميدان الإسعاف شرقا وحتى ميدان البوسيت غربا، وروعى فيها الوقوف على أرض الواقع ومعاينة كامل المساحة ومراعاة الدقة مع حصر ورصد كل الإشغالات الموجودة حاليا.

وأكد رئيس الجهاز أنه تم وضع مقترح لخطوط السير مع توسعة الطريق من حارتين إلى 3 حارات فى كل اتجاه، والاستغلال الأمثل لمسار المشاة فى إنشاء محلات تجارية أسفل الممشى بعدد نحو 40 محلا لمسافة 500 متر مربع قابلة للزيادة، وتحقيق مزيد من الجذب والتسويق من خلال ماركات عالمية (براند)، مع استغلال مناسيب وانحدار الكورنيش حتى مياه البحر، بالإضافة لمقترح منطقة يخوت عالمية ومطاعم وقاعات متعددة على المياه، ومقترح منطقة نافورات مائية مضيئة ومنطقة ألعاب مع استقبال الرحلات البحرية لليخوت والوصول إلى مطروح عن طريق البحر، بما يخلق نوعا جديدا من السياحة، ويوفر عائدا اقتصاديا للمحافظة، واستدامة المشروع وفقا لرؤية مصر 2030، والذى سيوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار مرتضى إلى أنه تمت الدراسة المرورية لإجراء التعديلات التى تعمل على مزيد من السيولة والحركة المرورية بالكورنيش مع تطوير الميادين وتعديل مسارات عدد من الطرق والشوارع والدوران، لافتا إلى أن مقترح التطوير من خلال تصميم مرن يتيح مزيد من التعديلات مع إمكانية حوار مجتمعى مع المختصين؛ لعرض كافة الآراء والمقترحات، بالاضافة إلى التنسيق اللازم ومناقشة المخطط التفصيلى مع كافة الجهات المعنية للحصول على الموافقات والاعتمادات اللازمة والوصول إلى الصورة الأفضل لمشروع التطوير.