وزيرة البيئة تبحث مع مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة سبل التعاون

جدة - نرمين السيد - بحث وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مع أنجر اندرسون المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP" على هامش مشاركتها فى مؤتمر "استكهولم+ 50" المنعقد بالسويد، التعاون المشترك فى أجندة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ القادم COP 27 وعدد من المبادرات المقرر اطلاقها خلاله.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد - خلال اللقاء حسب بيان لوزارة البيئة اليوم - أن مصر خلال ترؤسها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ القادم COP 27، تحرص على إطلاق مبادرات فى عدد من الموضوعات المهمة للبشر ذات الأولوية خاصة ما يخص الأمن الغذائى والمياه، ووضعها على طاولة النقاش أمام قادة العالم، مشيرة إلى ضرورة النظر إلى استدامة النظام البيئى من مدخل صون التنوع البيولوجى كإحدى القضايا المهمة، مما جعل مصر تحرص على تخصيص يوم ضمن المسار غير الرسمى للمؤتمر حول التنوع البيولوجى والطبيعة، خاصة وأن مدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر تقدم مثالا حيا فى ذلك، حيث نطلق عليها مدينة المانجروف نظرا لعدد أشجار المانجروف بها والتى تعتبر نموذجا للربط بين دور التنوع البيولوجى فى الحد من آثار تغير المناخ.

وأشارت الوزيرة إلى إمكانية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة فى تنفيذ يوم التنوع البيولوجى والطبيعة من خلال الدعم الفنى وتقديم أفضل الطرق للربط بين التنوع البيولوجى والطبيعة والمخلفات والتصحر، معربة عن تطلعها للعمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة فى مبادرة إدارة المخلفات، وخاصة وأن مصر لديها جهود فى هذا الشأن فيما يخص الأرقام وتنفيذ البنية التحتية ورسم خارطة طريق، وإمكانية الاستفادة من الدعم الفنى للبرنامج فى مجال تدوير المخلفات وخاصة البلاستيك.

وأوضحت أن مصر تحرص على أن يكون مؤتمر COP 27 شاملا لجميع الأطراف والشركاء الرسميين وغير الرسميين، بحيث يكون لكل منه دور فى المؤتمر، حيث تتبع مصر تقليد جديد عن مؤتمرات المناخ السابقة، يتمثل فى الربط بين المنطقة الزرقاء الرسمية للمؤتمر والمنطقة الخضراء التى تتيح مشاركة المجتمع المدنى والمحلى والشباب والقطاع الخاص بالأفكار والحلول والأطروحات والمشروعات التجريبية، فمثلا سيقام معرض فنى يوضح

كيف يمكن للفن تغيير تغير المناخ.

ودعت الوزيرة البرنامج للمشاركة فى المؤتمر الذى ستنفذه مصر فى سبتمبر القادم لوزراء البيئة والمالية الأفارقة للوقوف على الاحتياجات والفجوات التمويلية فى إفريقيا، لتكون ضمن مناقشات شق تمويل المناخ فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ القادم.

من جانبها، أثنت انجر أندرسون المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على حرص مصر الدائم على إشراك المجتمع المدنى والشباب فى جهود

التصدى لتغير المناخ، مؤكدة ضرورة حث الدول الأطراف على تقليل الانبعاثات ودعم تمويل المناخ ليتم تنفيذ التعهدات بشكل فعال.

وأعربت أندرسون عن سعادتها بتولى مصر رئاسة المؤتمر فى هذا الوقت الحرج للعالم والذى يواجه فيه عدد من الأزمات المتصلة بالبيئة فى نفس الوقت ومنها جائحة كورونا وأزمة الغذاء وارتفاع الأسعار، خاصة وأن مصر من الدول التى لديها إدراك واعى بطبيعة ما يمر به العالم، وتحرص على البحث عن الحلول والإجراءات التى تحافظ على حياة مئات الملايين من البشر، من خلال التركيز على إيجاد الحلول وتنفيذ التعهدات التى تم إطلاقها فى مؤتمر جلاسكو للمناخ، ودفع ملف تمويل المناخ.