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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /701984/ياسمين-عبد-العزيز-تثير-قلق-الجمهور-بصورة-لها-من-داخل-المستشتفى-وتعلق-أهم-حاجة-الصحة

شاركت الفنانة المتألقة ياسمين عبد العزيز الجمهور بصورة لها على سرير المستشفى، لتثير قلق الجمهور عليها للمرة الثانية بعد الوعكة الصحية الطويلة التي تعرضت لها في الفترة الماضية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعرض الفنانة ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة التي شاركتها عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وفي يديها محاليل وبدى على وجهها الإرهاق، وعلقت عليها، قائلة: “أهم حاجة في الدنيا الصحة نعمة كبيرة”.

شقيق ياسمين عبد العزيز وحالته الصحية

وسبقها شقيقه الذي كشف أيضا في الساعات الأولى من صباح اليوم تعرضه لحادث سير دخل على إثرها المستشفى، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، اذ كتب: الحمدلله حادثة مش جامدة وأنا كويس وخارج بكرة من المستشفى.. شكرًا لكل اللي سال".

أحدث ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز

وكانت قد شاركت ياسمين عبد العزيز في السباق الرمضان 2022، من خلال تقديم إعلان لإحدى شركات الإتصال بالتعاون مع الفنان كريم محمود عبد العزيز زمن إخراج هادي الباجوري، وجسدت خلاله ياسمين عبد العزيز شخصية الدادة دودي والتي قدمتها عام 2008 في فيلمها الشهير، ثم ظهر الفنان كريم محمود عبد العزيز بشخصية عبد الغفور البرعي التي قدمها الفنان الراحل نور الشريف في مسلسله الشهير “لن أعيش في جلباب أبي”.

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وعلق وائل عبد العزيز على تعبيرات وجه شقيقته ياسمين عبر العزيز في إعلانها الرمضاني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: “نظرات وحركات وريآكشنات أمي كلها”، مرفقا بعد الصور من الإعلان.

ياسمين عبد العزيز

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مشاركتها ضمن موسم دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل اللي مالوش كبير، وشاركها فيه بطولته عدد من النجوم مثل أحمد العوضي ودنيا عبد العزيز، خالد الصاوي، إيمان السيد، هبة الأتربي، بسنت النبراوي، عايدة رياض، أحمد سعيد عبد الغني، وآخرين والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.