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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /701983/بيستعدوا-لحفلي-القادم-محمد-رمضان-يشارك-الجمهور-رقص-مثير-لفتيات-تركيا-على-أغنيته-الجديدة-فيديو

شارك الفنان الشهير محمد رمضان الجمهور فيديو جديد يحتقل من خلاله بأغنيته الجديدة الذي طرحها منذ أيام بعنوان “بلاليت”، وأثار الفيديو جدلل عدد كبير من الجمهور.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير احتفال فتيات تركيا بأغنية محمد رمضان الجديدة “بلالين”

وظهر خلال الفيديو الذي شاركه محمد رمضان عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، عدد من النساء بملابس مثيرة على البحر يترقصان على نغمات أغنية “بلالين” الذي طرحها مؤخرا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وعلق محمد رمضان على الفيديو، فقال: “على اغنيتي الجديدة تركيا بتستعد لحفلتي الشهر القادم”.

محمد رمضان

وتعد أغنية محمد رمضان الجديدة بلالين من كلمات وألحان اسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، تنفيذ محمود الشيخ، ومهندس ديكور عاصم على، وبروديوسر محمد سعيد وعمرو علاء، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة، وجاءت كلمات العمل على النحو الأتي:

كلمات أغنية بلالين

دخولنا مرعب خلا الكل يركن وحش اللعبة حضر يبقى كله يكتم ماليش اخر من الاخر انا متحكم هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي عاوز اخصام جديده يبقو معجبين

اسال كل اللي قبلك هيقولولك انا مين انا واخد المجال ده رايح جاي قعدت اشيل انا اللي رحت بيعت المايه بحارة السقاقين عاملي فيها بوس عاملي فيها رئيس عصابه وانت يا اهبل خيش وقش ساقط فالصياعه يلا كن انت وقرودك وانتباه يا غابه لو عرفتوا تاريخي هتقولولي يا بابا

يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي

بلالين انتوا بلالين بلالين منفوخين انتوا بلالين بلالين في الهوا انتو بلالين بلالين طايرين انتوا بلالين بلالين بوم بوم عليكوا بوم بوم حرب شاملة دايره عليكم بوم بوم هقلبها عليكم نكد هتبقى عليكم غم لما يجى المد يجي بعده اسمي

يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي ملايين انا ملايين ملايين جمهوري انا ملايين ملايين