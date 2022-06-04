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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /701982/تفحم-ميكروباص-نتيجة-ماس-كهربائى-بكفر-الشيخ-دون-إصابات

نشب حريق في سيارة ميكروباص بمدينة كفر الشيخ أمام مسجد الاستاد الرياضي مما أدى لتفحم السيارة جراء التهام النيران لمحتوياتها من الداخل، وهرعت سيارات الدفاع المدني لموقع الحادث، وتم إخماد النيران.

دوت الخليج

تلقى اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقى قسم شرطة كفر الشيخ بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في سيارة "ميكروباص" تحمل لوحات معدنية " ل و ج 5619 " وقامت سيارة الحماية المدنية بإخماد النيران التي التهمت محتوياتها من الداخل.

وهرعت سيارات الدفاع المدني والإسعاف لموقع الحادث، وتم إخماد النيران ، وتبين عدم وجود مصابين.

وأكد مالك السيارة فى أقواله بقسم أول كفر الشيخ أنه يرجح أن يكون الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي، وتحرر محضرا بذلك وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

وفي سياق منفصل أصيبت سيدة بطلق ناري “خرطوش” أثناء قيام شاب بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش بفرح تم نقل المصابة لمستشفي كفرالشيخ وتم تحرير محضر بالواقعة وبعرض مضمون البلاغ على اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ والذي أمرا بسرعة ضبط الشخص صاحب الواقعة وضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

البداية عندما استقبلت مستشفي كفرالشيخ العام سيدة مصابه بطلق نارى "خرطوش" وبسؤال أحد مرافقيها أفاد أنه حال تواجدها في فرح أطلق المدعو “إسلام. ا.ع.24” عام مقيم بالعزبة الجديدة دائرة قسم ثاني كفرالشيخ أعيرة نارية من فرد خرطوش أصيبت المجني عليها وتم نقلها للمستشفي.

القبض على المتهم

أمر اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بسرعة ضبط المتهم وضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

القت مباحث قسم ثاني كفرالشيخ برئاسة الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث القسم القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة والتي ستتولي مباشرة التحقيق.